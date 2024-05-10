Незвичний спосіб приготувати молоду картоплю: ви будете у захваті!

У травні в магазинах та на ринках вже починає з'являтися молода картопля. Її можна не тільки варити, а й запікати та навіть карамелізувати.
Як приготувати молоду картоплю у медовому соусі по-корейськи, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Bigmir.
1. Молоду картоплю потрібно дуже добре промити. Велику - порізати навпіл.
2. У окремій посудині змішайте соєвий соус з вином та коричневим цукром.
3. На сковорідці розігрійте рослинну олію та викладайте картоплю. Обсмажуйте овочі на середньому вогні до золотистої скоринки, регулярно помішуйте.
4. Влийте у сковорідку воду та приготований соус. Перемішайте, доведіть до кипіння та тушкуйте картоплю 10-15 хвилин, поки більша частину соусу не випарується.
5. Зменшуйте вогонь до мінімуму, додайте у картоплю мед, кунжутну олію та кунжут.
6. Готуйте картоплю ще 10-15 хвилин, регулярно помішуючи, доки соус не стане липким та темним.
Подавайте страву гарячою. Смачного!
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