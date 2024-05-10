Незвичний спосіб приготувати молоду картоплю: ви будете у захваті!

Що вам знадобиться

Молода картопля - 1 кг

Рисове вино або звичайне біле сухе - 2 ст. ложки

Мед - 2 ст. ложки

Кунжут - ½ ст. ложки

Коричневий цукор - 2 ст. ложки

Кунжутна олія - ½ ст. ложки

Рослинна олія - 2 ст. ложки

Соєвий соус - 5 ст. ложок

Вода - 240 мл

Як готувати молоду картоплю по-корейськи

1. Молоду картоплю потрібно дуже добре промити. Велику - порізати навпіл.

2. У окремій посудині змішайте соєвий соус з вином та коричневим цукром.

3. На сковорідці розігрійте рослинну олію та викладайте картоплю. Обсмажуйте овочі на середньому вогні до золотистої скоринки, регулярно помішуйте.

4. Влийте у сковорідку воду та приготований соус. Перемішайте, доведіть до кипіння та тушкуйте картоплю 10-15 хвилин, поки більша частину соусу не випарується.

5. Зменшуйте вогонь до мінімуму, додайте у картоплю мед, кунжутну олію та кунжут.

6. Готуйте картоплю ще 10-15 хвилин, регулярно помішуючи, доки соус не стане липким та темним.

Подавайте страву гарячою. Смачного!