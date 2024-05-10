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Необычный способ приготовить молодой картофель: вы будете в восторге!

Как приготовить молодой картофель в необычном корейском соусе (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В мае в магазинах и на рынках уже начинает появляться молодой картофель. Ее можно не только варить, но и запекать и даже карамелизовать.

Как приготовить молодой картофель в медовом соусе по-корейски, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Bigmir.

Что вам понадобится

  • Молодой картофель - 1 кг
  • Рисовое вино или обычное белое сухое - 2 ст. ложки
  • Мед - 2 ст. ложки
  • Кунжут - ½ ст. ложки
  • Коричневый сахар - 2 ст. ложки
  • Кунжутное масло - ½ ст. ложки
  • Растительное масло - 2 ст. ложки
  • Соевый соус - 5 ст. ложки
  • Вода - 240 мл

Как готовить молодой картофель по-корейски

1. Молодой картофель нужно очень хорошо промыть. Большую - порезать пополам.

2. В отдельном сосуде смешайте соевый соус с вином и коричневым сахаром.

3. На сковороде разогрейте растительное масло и выкладывайте картофель. Обжаривайте овощи на среднем огне до золотистой корочки, регулярно помешивайте.

4. Влейте в сковороду воду и соус. Перемешайте, доведите до кипения и тушите картофель 10-15 минут, пока большая часть соуса не улетучится.

5. Убавляйте огонь до минимума, добавьте в картофель мед, кунжутное масло и кунжут.

6. Готовьте картофель еще 10-15 минут, регулярно помешивая, пока соус не станет липким и темным.

Подавайте блюдо горячим. Приятного аппетита!

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картошкаРецептыПриготовление