Незвичайні зимові види спорту, які варто спробувати під час відпустки

Зимовий серфінг

Зимовий серфінг - це один з найновіших трендів серед зимових видів спорту. Для цього виду спорту використовуються спеціальні дошки, які дозволяють кататися по хвилях в холодну пору року.

Звичайно, серфінг асоціюється з літніми курортами, але у багатьох регіонах, таких як Скандинавія чи Канада, пропонуються зимові серфінгові курси. Серфінг взимку дає вам шанс відчути силу океанських хвиль у найхолодніший час року.

Сноукайтинг

Сніговий кайтинг - це один з найбільш екстремальних зимових видів спорту, який поєднує катання на лижах або сноуборді з використанням парашута або кайта. Ви можете підніматися в повітря, використовуючи силу вітру, що надає незабутні відчуття польоту.

Цей вид спорту ідеально підходить для любителів швидкості та адреналіну. На спеціально підготовлених снігових полях ви зможете спробувати цей екстремальний спорт у безпеці, адже інструктори завжди поруч, щоб допомогти.

Сніговий кайтинг - це чудовий спосіб поєднати активний відпочинок і нові емоції, адже для нього не обов’язково бути професіоналом в лижному спорту. Цей вид спорту набуває все більшої популярності у зимових курортах по всьому світу.

Сноукайтинг подарує унікальні враження (фото: Вікіпедія)

Льодові скульптури та катання на санях

Якщо ви шукаєте щось незвичне, але не надто екстремальне, спробуйте створення льодових скульптур або катання на санях у заморожених озерах.

У багатьох зимових курортах можна взяти участь у майстер-класах з виготовлення льодових та снігових фігур, що дозволить вам виявити свій творчий потенціал. Водночас катання на санях по засніжених полях або озерах створює приємну атмосферу відпочинку на свіжому повітрі.

Це не тільки допоможе вам розслабитися, але й дасть можливість насолодитися красою зимової природи. Ідеальним варіантом стане прогулянка на традиційних швейцарських санях або у стилі "зимова казка", яка порадує всю родину.

Снігоходи

Снігоходи - це чудовий спосіб дослідити зимову природу та пережити незабутні моменти на свіжому повітрі. Цей вид спорту дозволяє вам швидко переміщатися через снігові рівнини, лісові масиви або гори.

Ви можете вибирати між більш спокійними прогулянками або екстремальними заїздами, які дають багато адреналіну. Снігоходи дають можливість відчути свободу в русі на снігу, при цьому вони підходять як для новачків, так і для досвідчених користувачів.

Снігоходи активно використовуються на зимових курортах для організованих турів, де вас супроводжує досвідчений інструктор.

Прогулянки на снігоходах - чудовий вибір для зимового відпочинку (фото: Freepik.com)

Льодовий гольф

Льодовий гольф - це нова і незвична версія класичного гольфу, що проводиться на замерзлих озерах чи спеціально підготовлених майданчиках.

Головна відмінність цього виду спорту від традиційного поля полягає в тому, що замість звичайних м’ячів використовуються спеціальні кульки, що добре ковзають по льоду. Ігрові майданчики мають бути обладнані спеціальними зонами для гольфу, де лід виступає як своєрідна поверхня для гри.

Льодовий гольф підходить для всіх, хто хоче поєднати класичну гру з екстремальними умовами.

Сноутюбінг

Сноутюбінг - це не тільки простий, але й веселий спосіб провести час на зимовому курорті. В цьому виді спорту учасники кататимуться з гір на великих надувних круглих ковзанках. Це ідеальний спосіб для всіх, хто хоче випробувати себе на швидкість та насолодитися катанням по снігу.

Сноутюбінг підходить для всіх, хто не хоче витрачати час на навчання складних видів спорту. Скидання на гірському схилі дає потужну дозу адреналіну, але при цьому є досить безпечним для людей будь-якого віку. Багато курортів пропонують сноутюбінг як частину зимових активностей.

Сноутюбінг нагадає вам про дитинство (фото: Freepik.com)