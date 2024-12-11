5 неймовірних крижаних готелів, які запам'ятаються на усе життя

Плануючи ідеальний зимовий відпочинок, багато мандрівників надають перевагу теплим країнам і гірськолижним курортам. Однак якщо ви хочете відкрити для себе більш екзотичний вид відпочинку та отримати новий, незабутній досвід - спробуйте забронювати номер у льодовому готелі.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про крижані готелі, де є чудові природні локації, активні зимові розваги, унікальні льодові скульптури, створені світовими художниками, і ще багато чого цікавого.

Hotel de Glace, Квебек, Канада

Знаменитий на весь світ льодовий готель Hotel de Glace розташований на території мальовничої провінції Сен-Габріель-де-Валькартьє, всього за півгодини їзди від Квебека. Щоразу на початку зимового сезону тут з’являються унікальні тематичні декорації та вся необхідна для відпочинку інфраструктура.

Для того, щоб втілити це чарівництво, використовується близько 500 тонн льоду і 15 000 тонн снігу. Створенням багатьох скульптур займаються художники Діснея. В атмосферних льодових кімнатах, де температура повітря коливається в межах від -3 до -5°C, відпочиваючих чекають ексклюзивні предмети меблів та теплі спальні мішки з подушками.

А номери преміум-класу додатково оснащені камінами та окремими спа-зонами. Крім того, в Hotel de Glace гості можуть приємно провести вечір за дегустацією коктейлів в атмосферному барі, відвідати спа-салон та вирушити всією родиною на льодову гірку.

Hotel de Glace (фото: gcv-static.azureedge.net)

Icehotel, Юккас'ярві, Швеція

Шведський Icehotel з гордістю носить звання першого в світі льодового готелю. Щоразу, починаючи з 1989 року, на території мальовничого села Юккас'ярві будується справжнє містечко із льоду та снігу. В розпорядженні гостей - як стандартні номери, так і унікальні арт-люкси, які відрізняються незвичайними тематичними інтер’єрами.

Це місце часто порівнюють з музеєм просто неба - льодові витвори мистецтва тут справді можна розглядати годинами. У готелі працюють бар і ресторан, де подають страви місцевої кухні, спа-салон, лаунж-зона та спеціальна кімната, в якій можна побачити імітацію північного сяйва.

Icehotel, Юккас'ярві (фото: cf.bstatic.com)

Sorrisniva Igloo Hotel, Альта, Норвегія

Sorrisniva Igloo Hotel - найпівнічніший в світі готель, зроблений із льоду, який щороку дивує відпочиваючих новими декораціями. Готель площею 2000 м² кожен сезон будують за 20 км від центру Альти, біля річки. Усі конструкції, включаючи меблі та декор, робляться з льоду, а температура повітря в приміщеннях зазвичай становить від -4 до -7 °C.

Гості можуть поселитися в одному з 30 комфортних люксів, прикрашених льодовими скульптурами. Щоб не замерзнути вночі, вам запропонують хутряні підстилки та дуже теплі спальні мішки. Великим плюсом є те, що в окремій зоні готелю є опалювальний дерев’яний корпус, де можна зігрітися, відвідати сауну та джакузі.

А в ресторані Laksestua обов’язково варто спробувати вишукані страви норвезької кухні. Серед інших зручностей на території готелю - льодовий бар, конференц-зал та каплиця. Оглянути мальовничу природу околиць відпочиваючі можуть під час прогулянки на снігоходах або собачих упряжках.

Sorrisniva Igloo Hotel (фото: cf.bstatic.com)

Arctic Snow Hotel & Glass Igloos, Рованиемі, Фінляндія

Ще одне прекрасне місце для любителів екзотичного відпочинку розташоване в фінській Лапландії, за 25 км від міста Рованиемі. У той час, як багато льодових готелів пропонують лише один вид апартаментів, в Arctic Snow Hotel & Glass Igloos гостям доступні різні варіанти розміщення.

Хтось віддає перевагу повністю льодовим люксам, а хтось вибирає для себе комфортні скляні іглу з теплими підлогами та прозорими дахами. В номерах готелю немає окремих туалетів і душових - вони загальні і знаходяться поруч з кімнатами.

Приміщення Arctic Snow Hotel & Glass Igloos прикрашені красивими льодовими композиціями та ілюмінацією. На території готелю є спеціальна сигналізація, яка повідомляє гостей про появу довгоочікуваного північного сяйва.

Arctic Snow Hotel & Glass Igloos (фото: santaclausvillage.info)

Hotel of Ice, Фегераш, Румунія

Не менш вражаючий льодовий готель Hotel of Ice розташований в румунських горах Фегераш, в районі озера Балеа. Апартаменти у вигляді льодових іглу знаходяться на висоті 2034 метри над рівнем моря.

Це місце ідеально підходить для тих, хто хоче насолодитися справжнім умиротвореним, спокійним відпочинком та дивовижною атмосферою повного єднання з природою. В розпорядженні гостей - величезні ліжка, затишне підсвічування та оригінальні предмети меблів з льоду.

На території готелю працює ресторан, в якому подають традиційні страви, приготовані за старовинними трансильванськими рецептами, а також є затишний айс-бар і маленька церква, де можна побратися.

Hotel of Ice (фото: callingforthewild.com)