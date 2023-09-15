Незмінна класика, принти, сітки та косухи. Чого ще очікувати від нових трендів осені?

Незмінна класика

Почнемо з простого, майже кожна жінка хоч раз у житті уявляла себе "діловою". І на щастя завдяки деяким речам, що завжди залишаються у тренді, це можна втілити в життя.

Піджаки

Для багатьох піджаки - це база, вони гарно поєднуються з брюками, спідницями, сукнями, джинсами, підборами, лоферами і кедами. Й цієї осені піджаки залишаються незмінним трендом. Та є невеличке але - цього року більш модними стають піджаки оверсайз. Вважається, що вони більш універсальні.

Проте комбінування речей напрочуд дуже корисна навичка й саме тому для того, щоб відповідати новим трендам, вам достатньо зрозуміти, до чого найбільше пасують ваші піджаки, класичні вони чи оверсайз.

Модні тренди осені 2023 (фото:Freepik)

Поєднання чорно-білих кольорів

Одразу в голові можуть виникнути спогади про школу чи університет, але не все так плачевно, адже нинішні тенденції дозволяють робити цікавими навіть чорно-білі образи.

Для цього достатньо лише обрати правильний фасон. Наприклад, якщо ви обираєте білий верх, то в якості низу одягніть не класичні чорні брюки, а трендові палаццо.

Модні тренди осені 2023 (фото: Freepik)

Косухи

Не варто навіть згадувати, скільки років поспіль косухи зі шкіри та замші підкорюють жіночі серця. Це дійсно класична річ, яка має бути у гардеробі кожної жінки. Косуха може підкреслити як класичний, так і спортивний образ. Тож, не поспішайте прощатися з нею.

Чорна сукня

Пам’ятаєте вічну фразу Коко Шанель? "Маленька чорна сукня має бути в гардеробі кожної жінки". Так от і зараз це класичне правило кожної жінки. Тим паче, що цієї осені чорні сукні є трендом.

Модні тренди осені 2023 (фото: Freepik)

Класичні костюми

Для поціновувачів офісного стилю - це просто ідеальний тренд. Адже за останні роки з’явилась неймовірна кількість моделей класичних костюмів. Різні кольори, фасони, склад, тобто, спідниця або брюки - все це залишається трендом й цієї осені.

Модні тренди осені 2023 (фото: Freepik)

Сітки

Напевно, ви вже встигли побачити, як багато стало у продажу топів, брюк та гольфів, що пошиті з сітки. Вони виглядають дуже привабливо. Можна придбати однотонні, а можна з принтами. В будь-якому випадку ви не прогадаєте з сіткою та зможете її комбінувати з іншими речами.

Принти

Ось цей напрямок модного світу завжди є підступним, адже саме принти щоразу змінюють свій статус. Наприклад, сьогодні квіти модні, а через місяць це моветон. Тож, цьому розділу варто приділяти найбільшу увагу і завжди моніторити, чи актуальні ще ваші квіточки на блузці.

Квіти

Та цієї осені любителі квіткових принтів можуть розслабитися, адже вони є трендом. Про це свідчить остання колекція Prada, а їм точно можна довіряти у питаннях моди.

Квадратний принт

Здається, для осінньої пори квадрат - це звична класика. Адже всі ми хоч раз у житті купували пальто або брюки з таким принтом. На певний проміжок часу він став не актуальним. Та зараз квадрат знову стає популярним.

Модні тренди осені 2023 (фото:Freepik)

Горох

Це теж класика, адже з 50-х років принт горошок підкорює світову моду та змушує жінок шаленіти. Осінь 2023 знову ж таки нагадує, що все нове - це гарно забуте старе. Тому можна сміливо діставати з полиць свої речі у горох, або ж купляти нові.

Модні тренди осені 2023 (фото: Freepik)

Взуття

Не менш важливою складовою жіночого світу моди є й взуття. Але тут все спокійно. Лофери ніяк не залишають своїх лідерських позицій, кеди, кросівки та ботильйони також залишаються трендовими та підкорюють жіночі серця і полиці магазинів.

Що ж, ми поділилися своїми осінніми модними спостереженнями, а вам залишається лише оновити свій гардероб та сяяти від задоволеного відображення у дзеркалі.