"Незламна мама": ще 54 людини пройшли психологічну реабілітацію від гумініціативи "Рятуємо життя"

Ще одна група з 54 жінок і їхніх дітей пройшла програму психологічної реабілітації "Незламна мама". Цю програму створили для тих, хто втратив близьких, переселенців та тих, чиї домівки зруйнувала війна.

Про це йдеться на сайті "Метінвесту".

Розробили її "Фонд Маша" та гуманітарна ініціатива групи "Метінвест" "Рятуємо життя". Загалом за три зміни, партнером яких виступає "Метінвест", проект допоміг 194 жінкам і дітям подолати травми війни.

Три тижні учасниці програми працювали з психологами в пансіонатах західної України, щоб стабілізувати психоемоційний стан. З мамами та дітьми займалися за окремим розкладом: проводили групові та індивідуальні консультації та заняття, тілесну терапію та артмайстерні.

Дві маскувальні сітки, що зробили учасниці програми, вже передані захисникам України в Бахмут. А кошти від продажу картин з вовни теж надійдуть на підтримку ЗСУ. Також учасниці програми розписали вазу з мінометної гільзи, що стала лотом на благодійному аукціоні "Рятуємо життя", який відбувся 8 березня в Мілані.

Цього року проект "Незламна мама" має намір розширити допомогу: залучити до програми стабілізації психоемоційного стану ще 500 матерів і 500 дітей.

"Психологічна допомога жінкам і дітям - один з основних напрямів ініціативи "Рятуємо життя". Завдяки підтримці донорів незабаром ми плануємо залучити до програми не лише співробітниць "Метінвесту", а й постраждалих від війни жінок і дітей із регіонів присутності компанії", - пояснює генеральний директор групи Юрій Риженков.

Нагадаємо, ініціативу "Рятуємо життя" створила група "Метінвест" у координації з Фондом Ріната Ахметова на початку російського вторгнення в Україну. За рік повномасштабної війни проєкт допоміг майже 500 тисячам людей на суму 8,4 млн євро.