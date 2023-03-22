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"Несокрушимая мама": еще 54 человека прошли психологическую реабилитацию от гуминициативы "Спасаем жизнь"

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Среда 22 марта 2023 16:00
"Несокрушимая мама": еще 54 человека прошли психологическую реабилитацию от гуминициативы "Спасаем жизнь" Уже около 200 человек прошли психологическую реабилитацию от гуманитарной инициативы "Спасаем жизнь" (фото: пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Еще одна группа из 54 женщин и их детей прошла программу психологической реабилитации "Несокрушимая мама". Эту программу создали для тех, кто потерял близких, переселенцев и тех, чьи дома разрушила война.

Об этом говорится на сайте "Метинвеста".

Разработали ее "Фонд Маша" и гуманитарная инициатива группы "Метинвест" "Спасаем жизнь". В общей сложности за три смены, партнером которых выступает "Метинвест", проект помог 194 женщинам и детям преодолеть травмы войны.

Три недели участницы программы работали с психологами в пансионатах западной Украины, чтобы стабилизировать психоэмоциональное состояние. С мамами и детьми занимались по отдельному расписанию: проводили групповые и индивидуальные консультации и занятия, телесную терапию и артмастерскую.

Две маскировочные сетки, сделавшие участницы программы, уже переданы защитникам Украины в Бахмут. А средства от продаж картин из шерсти тоже поступят в поддержку ВСУ. Также участницы программы расписали вазу из минометной гильзы, ставшую лотом на благотворительном аукционе "Спасаем жизнь", который состоялся 8 марта в Милане.

В этом году проект "Несокрушимая мама" намерена расширить помощь: привлечь в программу стабилизации психоэмоционального состояния еще 500 матерей и 500 детей.

"Психологическая помощь женщинам и детям - одно из основных направлений инициативы "Спасаем жизнь". Благодаря поддержке доноров в скором времени мы планируем привлечь к программе не только сотрудниц "Метинвеста", но и пострадавших от войны женщин и детей из регионов присутствия компании", - объясняет генеральный. директор группы Юрий Рыженков.

Напомним, инициативу "Спасаем жизнь" создала группа "Метинвест" в координации с Фондом Рината Ахметова в начале российского вторжения в Украину. За год полномасштабной войны проект помог почти 500 тысячам человек на сумму 8,4 млн евро.

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