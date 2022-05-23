Нежный торт Сметанник по самому простому рецепту: готовим из доступных ингредиентов

Ингредиенты

Яйцо куриное - 2 шт.

Сахар - 120-150 г

Сметана - 250 г

Разрыхлитель - 10 г

Какао - 10 г

Мука - 180 г

Соль - щепотка

Для крема:

Сметана жирностью от 20% и выше - 400 г

Сахарная пудра - 1-2 ст. л. (по вкусу)

Ванильный сахар - 10 г

Пошаговое приготовление торта

Яйца взбейте с сахаром до пышной светлой массы, добавьте сметану, щепотку соли, взбивайте еще 1 минуту. Муку размешайте с разрыхлителем и постепенно добавьте к яично-сахарно-сметанной смеси.

Тесто разделите на 2/3 и 1/3. В 2/3 теста добавьте какао и размешайте до однородности. Выложите тесто в смазанные растительным маслом формы. Белый корж выпекайте при 180 градусах 10-12 минут. Шоколадный - 16-18 минут. Ориентируйтесь по своей духовке, если проткнуть корж деревянной зубочисткой, то она должна выходить из теста полностью сухой.

Дайте коржам немного остыть. Тем временем сделайте крем: смешайте сметану с сахарной пудрой и ванильным сахаром. Сметану лучше брать жирностью от 20% и выше, так крем не будет слишком жидким.

Шоколадный корж разрежьте пополам, смажьте коржи кремом, чередуя: шоколадный, белый, шоколадный.

Верх и бока торта смажьте сметанным кремом и посыпьте крошкой.