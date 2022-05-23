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Нежный торт Сметанник по самому простому рецепту: готовим из доступных ингредиентов

Скриншот видео: Нежный торт Сметанник по самому простому рецепту
Автор: Светлана Мащенко

Торт Сметанник - один из самых известных и любимых десертов украинцев. Свое название он получил из-за сметаны, которая является базовым компонентом, как теста, так и крема.

Секретом торта поделилась известный фуд-блогер Alina FooDee.

Ингредиенты

  • Яйцо куриное - 2 шт.
  • Сахар - 120-150 г
  • Сметана - 250 г
  • Разрыхлитель - 10 г
  • Какао - 10 г
  • Мука - 180 г
  • Соль - щепотка

Для крема:

  • Сметана жирностью от 20% и выше - 400 г
  • Сахарная пудра - 1-2 ст. л. (по вкусу)
  • Ванильный сахар - 10 г

Пошаговое приготовление торта

Яйца взбейте с сахаром до пышной светлой массы, добавьте сметану, щепотку соли, взбивайте еще 1 минуту. Муку размешайте с разрыхлителем и постепенно добавьте к яично-сахарно-сметанной смеси.

Тесто разделите на 2/3 и 1/3. В 2/3 теста добавьте какао и размешайте до однородности. Выложите тесто в смазанные растительным маслом формы. Белый корж выпекайте при 180 градусах 10-12 минут. Шоколадный - 16-18 минут. Ориентируйтесь по своей духовке, если проткнуть корж деревянной зубочисткой, то она должна выходить из теста полностью сухой.

Дайте коржам немного остыть. Тем временем сделайте крем: смешайте сметану с сахарной пудрой и ванильным сахаром. Сметану лучше брать жирностью от 20% и выше, так крем не будет слишком жидким.

Шоколадный корж разрежьте пополам, смажьте коржи кремом, чередуя: шоколадный, белый, шоколадный.

Верх и бока торта смажьте сметанным кремом и посыпьте крошкой.

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