Нежный торт Сметанник по самому простому рецепту: готовим из доступных ингредиентов

Торт Сметанник - один из самых известных и любимых десертов украинцев. Свое название он получил из-за сметаны, которая является базовым компонентом, как теста, так и крема.
Секретом торта поделилась известный фуд-блогер Alina FooDee.
Для крема:
Яйца взбейте с сахаром до пышной светлой массы, добавьте сметану, щепотку соли, взбивайте еще 1 минуту. Муку размешайте с разрыхлителем и постепенно добавьте к яично-сахарно-сметанной смеси.
Тесто разделите на 2/3 и 1/3. В 2/3 теста добавьте какао и размешайте до однородности. Выложите тесто в смазанные растительным маслом формы. Белый корж выпекайте при 180 градусах 10-12 минут. Шоколадный - 16-18 минут. Ориентируйтесь по своей духовке, если проткнуть корж деревянной зубочисткой, то она должна выходить из теста полностью сухой.
Дайте коржам немного остыть. Тем временем сделайте крем: смешайте сметану с сахарной пудрой и ванильным сахаром. Сметану лучше брать жирностью от 20% и выше, так крем не будет слишком жидким.
Шоколадный корж разрежьте пополам, смажьте коржи кремом, чередуя: шоколадный, белый, шоколадный.
Верх и бока торта смажьте сметанным кремом и посыпьте крошкой.
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