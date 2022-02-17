Нежный морковный пирог, который не навредит фигуре: рецепт здорового десерта

При похудении полный отказ от сладкого - это зачастую путь в никуда. Ни стройности, ни удовольствия! Лишь раздражительность и срывы. Ведь сладкое дает ощущение радости и спокойствия. Однако вполне можно есть десерты каждый день и худеть - главное, самим их готовить.