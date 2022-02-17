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Нежный морковный пирог, который не навредит фигуре: рецепт здорового десерта

Новина українською →
Четверг 17 февраля 2022 15:58
Нежный морковный пирог, который не навредит фигуре: рецепт здорового десерта Фото: Как приготовить некалорийный морковный пирог (freepik.com)
Автор: Марина Настевич

При похудении полный отказ от сладкого - это зачастую путь в никуда. Ни стройности, ни удовольствия! Лишь раздражительность и срывы. Ведь сладкое дает ощущение радости и спокойствия. Однако вполне можно есть десерты каждый день и худеть - главное, самим их готовить.

Нутрициолог Надежда Пахирко поделилась в Instagram рецептом вкусного морковного пирога, который не навредит вашей фигуре, ведь он готовится только из полезных продуктов.

Помните, что важно считать КБЖУ, чтобы не съесть лишнего.

Морковный пирог: КБЖУ на 100 гр: 167 / 11 / 6 / 17

Ингредиенты:

  • Морковь – 300 гр
  • Мука ц/з пшеничная – 50 гр
  • Мука ц/з рисовая – 50 гр
  • Яйца – 2 шт.
  • Творог мягкий 2% - 50+150 гр
  • Йогурт 3% - 50 гр
  • Курага – 50 гр
  • Разрыхлитель – 5 гр
  • Орехи грецкие – 30 гр
  • Сахзам – по вкусу


Готовим:

  • Курагу предварительно замочить.
  • Взбить яйца, добавить муку, 50 гр творога и разрыхлитель, все перемешать.
  • Морковь натереть на терке, курагу мелко порезать, добавить в тесто.
  • Выпекать при t 180°С приблизительно 20-30 минут, ориентируйтесь на свою плиту.
  • Для крема смешать 150 гр творога, йогурт и сахзам. Поставить в холодильник минут на 15-20.
  • Готовый корж разделить на 4 части, сложить их друг на друга, промазывая каждый слой кремом.
  • Сверху посыпать измельченными орехами.

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