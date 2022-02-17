Нежный морковный пирог, который не навредит фигуре: рецепт здорового десерта
Фото: Как приготовить некалорийный морковный пирог (freepik.com)
При похудении полный отказ от сладкого - это зачастую путь в никуда. Ни стройности, ни удовольствия! Лишь раздражительность и срывы. Ведь сладкое дает ощущение радости и спокойствия. Однако вполне можно есть десерты каждый день и худеть - главное, самим их готовить.
Нутрициолог Надежда Пахирко поделилась в Instagram рецептом вкусного морковного пирога, который не навредит вашей фигуре, ведь он готовится только из полезных продуктов.
Помните, что важно считать КБЖУ, чтобы не съесть лишнего.
Морковный пирог: КБЖУ на 100 гр: 167 / 11 / 6 / 17
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Ингредиенты:
- Морковь – 300 гр
- Мука ц/з пшеничная – 50 гр
- Мука ц/з рисовая – 50 гр
- Яйца – 2 шт.
- Творог мягкий 2% - 50+150 гр
- Йогурт 3% - 50 гр
- Курага – 50 гр
- Разрыхлитель – 5 гр
- Орехи грецкие – 30 гр
- Сахзам – по вкусу
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Готовим:
- Курагу предварительно замочить.
- Взбить яйца, добавить муку, 50 гр творога и разрыхлитель, все перемешать.
- Морковь натереть на терке, курагу мелко порезать, добавить в тесто.
- Выпекать при t 180°С приблизительно 20-30 минут, ориентируйтесь на свою плиту.
- Для крема смешать 150 гр творога, йогурт и сахзам. Поставить в холодильник минут на 15-20.
- Готовый корж разделить на 4 части, сложить их друг на друга, промазывая каждый слой кремом.
- Сверху посыпать измельченными орехами.
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