Ніжний морквяний пиріг, який не зашкодить фігурі: рецепт здорового десерту

При схудненні повна відмова від солодкого - це найчастіше шлях в нікуди. Ні стрункості, ні задоволення! Лише дратівливість і зриви. Адже солодке дає відчуття радості і спокою. Однак цілком можна їсти десерти кожен день і худнути - головне, самим їх готувати.