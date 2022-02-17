Ніжний морквяний пиріг, який не зашкодить фігурі: рецепт здорового десерту
Фото: Як приготувати некалорійний морквяний пиріг (freepik.com)
При схудненні повна відмова від солодкого - це найчастіше шлях в нікуди. Ні стрункості, ні задоволення! Лише дратівливість і зриви. Адже солодке дає відчуття радості і спокою. Однак цілком можна їсти десерти кожен день і худнути - головне, самим їх готувати.
Нутриціолог Надія Пахірко поділилася в Instagram рецептом смачного морквяного пирога, який не зашкодить вашій фігурі, адже він готується тільки з корисних продуктів.
Пам'ятайте, що важливо рахувати КБЖУ, щоб не з'їсти зайвого.
Морквяний пиріг: КБЖУ на 100 гр: 167 / 11 / 6 / 17
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Інгредієнти:
- Морква - 300 гр
- Борошно ц / з пшеничне - 50 гр
- Борошно ц / з рисова - 50 гр
- Яйця - 2 шт.
- Сир м'який 2% - 50+150 гр
- Йогурт 3% - 50 гр
- Курага - 50 гр
- Розпушувач - 5 гр
- Горіхи волоські - 30 гр
- Сахзам - за смаком
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Готуємо:
- Курагу попередньо замочити.
- Збити яйця, додати борошно, 50 гр сиру і розпушувач, все перемішати.
- Моркву натерти на тертці, курагу дрібно порізати, додати в тісто.
- Випікати при t 180°С приблизно 20-30 хвилин, орієнтуйтеся на свою плиту.
- Для крему змішати 150 гр сиру, йогурт і цукор. Поставити в холодильник хвилин на 15-20.
- Готовий корж розділити на 4 частини, скласти їх один на одного, промазуючи кожен шар кремом.
- Зверху посипати подрібненими горіхами.
Раніше ми писали, як завжди точно вимірювати інгредієнти для випічки.
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