В Нежине "отличились" предвыборным концертом: в городе ждут вспышку коронавируса (видео)

В Нежине власти нарушили карантин и устроили концерт к выборам (иллюстративное фото: РБК-Украина)

В Нежине власти организовали акцию с концертом перед выборами с нарушением правил карантина

Под Черниговом ждут вспышку заболеваний коронавирусом после того, как в Нежине городские власти провели массовое мероприятие на площади, которое посетило большое количество людей, игнорируя карантинные правила.

Публичная политическая акция с концертом была приурочена к местным выборам. Об этом говорится в сюжете ICTV.

Никакой дистанции горожане не придерживались. Более того, брались за руки и водили хороводы. В масках были единицы. И что удивительно, эти нарушения не замечала полиция, которая дежурила на мероприятии.

Один из организаторов акции, городской голова Анатолий Линник с уверенностью заявил, что вспышки не будет, так как вирус вероятнее всего подцепить не на многолюдной акции, а в бытовой жизни.

"В этом формате я не думаю, что при соблюдении санитарной дистанции 1,5 метра риски будут большими, чем в повседневной жизни наших граждан. На работе или на улице", - заверил мэр Нежина.

В полиции Черниговской области говорят, что о проведении мероприятия были предупреждены, а за соблюдением карантинных правил должны были следить организаторы. По просьбе полиции уже на месте это не делали.

По факту события составили административный протокол на инициаторов мероприятия - они должны будут заплатить штраф от 17 тысяч гривен.

Видео: в Нежине власти устроили предвыборный концерт, на котором игнорировались карантинные правила

Ранее сообщалось, что на Закарпатье пенсионерам перед местными выборами начали раздавать продуктовые пакеты с гнилыми апельсинами.

Напомним также, что в Украине утверждена новая форма избирательного бюллетеня на местных выборах, которые проведут по открытым спискам.

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Автор: Владимир Костырин