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Незаметно украли ключ: под Полтавой дети в возрасте 12 и 13 лет угнали авто у матери их друга

Автор: Роман Мирончук

В Кременчуге Полтавской области двое детей в возрасте 12 и 13 лет решили угнать автомобиль у матери своего друга. Инцидент произошел сегодня утром, 3 февраля.

Об этом сообщает полиция Полтавской области на своей странице в Facebook.

Около 9 утра местная 35-летняя жительница заметила, что пропал ее автомобиль Volkswagen Touareg, который стоял под домом многоэтажки в микрорайоне Молодежный.

Она сразу же обратилась в полицию. Правоохранители достаточно быстро смогли установить место нахождение угнанного внедорожника. Машину обнаружили в одном из гаражных кооперативов микрорайона Молодежный.

В Кременчуге двое малолетних школьников угнали авто у матери друга (фото: facebook.com/police.polt)

Через некоторое время полиция также установила, что авто похитили двое местных малолетних ребят. В данное время сними разговаривают следователи и ювенальные полицейские.

В Кременчуге двое малолетних школьников угнали авто у матери друга (фото: facebook.com/police.polt)

Выяснилось, что один из юных правонарушителей пришел в гости к своему другу, где незаметно украл ключи от машины его матери. После того как на улице стемнело он вместе с другим своим знакомым сели в машину и поехали к гаражам, где и бросили авто.

Правоохранители открыли уголовное производство по части 2 статьи 289 (Незаконное завладение транспортным средством) УК Украины, но поскольку ответственность по данной статье наступает только с 14-летнего возраста, то суд может применить к детям мероприятия воспитательного характера.

Напомним, под Ровно парень угнал трактор, чтобы добраться домой.

Мы также писали о том, что в Житомире подростки "отомстили" за отказ пустить колядовать.

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Полтавская область