Незаметная оккупация: Забужко призвала защищаться от пропаганды

Фото: Оксана Забужко (РБК-Украина)

Оксана Забужко дала "рецепт", как защититься от пропаганды агрессора, когда страна находится в состоянии войны с Россией

Оксана Забужко, знаменитая украинская писательница, рассказала о защите от информационных манипуляций и пропаганды. Об этом она высказалась во время эфира "Свободы Слова" на телеканале ICTV.

В частности, журналисты задали ей вопрос о том, как защититься от информационной атаки стороны РФ рядовому гражданину, который не совсем разбирается в этом. В ответ она дала однозначный ответ.

"Я много лет говорю в разных аудиториях, в том числе и в Европе о том, что у меня есть только один рецепт для сохранения душевного равновесия. Побольше читайте хороших книг, побольше общайтесь с детьми, побольше слушайте хорошую музыку, побольше смотрите на небо и выключите телевизор", - сказала писательница.

Видео: Оксана Забужко рассказала о противодействии пропаганде (Youtube/ICTV)

В то же время журналисты вспомнили, что большинство граждан все же и телевизор смотрят, и имеют разные мнения. Однако Забужко сказала, что часто люди транслируют именно те мысли, которые услышали в СМИ, а на формирование собственного мнения нужно много времени и информации.

"Свое мнение и то, чтобы его получить – это настолько энергозатратный процесс! Свое мнение требует чрезвычайных усилий поисков информации, создания собственного информационного поля и так далее. Это большая работа профессионалов. 75% людей повторяют то, что слышали в СМИ готовыми блоками. Но это не оскорбление. Наоборот! Ответственность всех нас, кто производит дискурс, заключается в том, чтобы мы "фильтровали базар", - сказала Забужко.

По ее словам, ответственность за мнение несут те, кто его формирует – журналисты, писатели, философы, аналитики.

Фото: Оксана Забужко (РБК-Украина)

"Мы все ответственны за тот дискурс, который мы продуцируем, которым пользуется маникюрщица, которая мне пересказывала свои политические взгляды, таксисты, с которыми я разговариваю. Я не живу в информационном пузыре, я общаюсь с людьми. И "воспитание" украинской власти – это дело всех нас как граждан. Давать власти уроки – это наша задача", - подчеркнула Оксана Забужко.

Это и есть тот двусторонний контакт власти и общества, убеждена она.

"А моя сфера ответственности – то, что называется душевным здоровьем моей страны аудитории, читателей. То, что я в этом смысле могу сделать – я делюсь своими рецептами выживания, рецептами сохранноси и того, как не обалдеть, когда тебе постоянно "хакают" мозг. И когда я говорю – да, люди, вам "хакают" мозг, будьте сознательны того, что вам дают, воспринимайте всю информацию критически, реагируйте на мемы, все проверяйте. Вот эти вещи контролирует на самом деле привычка к чтению опять-таки хороших книг. Потому что высокая культура чтения действительно гарантирует от очень многих информационных зависимостей. Вы лучше слышите, когда вам врут. А здесь – это все нужно", - подчеркнула она.

Напомним, ранее Оксана Забужко в большом интервью рассказала о войне на Донбассе и российских фейках.

Также Забужко объяснила разницу между украинцами и россиянами.