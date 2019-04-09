Непомітна окупація: Забужко закликала захищатися від пропаганди

Фото: Оксана Забужко (РБК-Україна)

Оксана Забужко дала "рецепт", як захиститися від пропаганди агресора, коли країна перебуває у стані війни з Росією

Оксана Забужко, знаменита українська письменниця, розповіла про захист від інформаційних маніпуляцій і пропаганди. Про це вона висловилася під час ефіру "Свободи Слова" на телеканалі ICTV.

Зокрема, журналісти поставили їй питання про те, як захиститися від інформаційної атаки боку РФ пересічному громадянину, який не зовсім розуміється на цьому. У відповідь вона дала однозначну і влучну відповідь.

"Я багато років говорю в різних аудиторіях, в тому числі й у Європі про те, що у мене є тільки один рецепт задля збереження душевної рівноваги. Побільше читайте хороших книжок, побільше спілкуйтеся з дітьми, побільше слухайте хорошої музики, побільше дивіться на небо і вимкніть телевізор", - сказала письменниця.

Відео: Оксана Забужко розповіла про протидію пропаганді (Youtube/ICTV)

В той же час журналісти згадали, що більшість громадян все ж і телевізор дивляться, і думки мають різні. Проте Забужко сказала, що часто люди транслюють саме ті думки, які почули у ЗМІ, а на формування власної думки потрібно багато часу і інформації.

"Своя думка і те, щоб її отримати – це настільки енергозатратний процес! Своя думка потребує надзвичайних зусиль пошуків інформації, створення власного інформаційного поля і так далі. Це велика робота професіоналів. 75% людей повторюють те, що вони чули у ЗМІ готовими блоками. Але це не образа. Навпаки! Відповідальність усіх нас, хто виробляє дискурс, полягає у в тому, щоб ми "фільтрували базар", - сказала Забужко.

За її словами, відповідальність за думку несуть ті, хто її формує – журналісти, письменники, філософи, аналітики.

Фото: Оксана Забужко (РБК-Україна)

"Ми всі відповідальні за той дискурс, який ми продукуємо, яким послуговується манікюрниця, яка мені викладала свої політичні погляди, таксисти, з якими я розмовляю. Я не живу в інформаційній бульбашці, я спілкуюся з людьми. І вишкіл української влади – це справа всіх нас як громадян. Давати владі уроки – це наше завдання", - підкреслила Оксана Забужко.

Це і є той двосторонній контакт влади і суспільства, переконана вона.

"А моя сфера відповідальності – те, що називається душевним здоров'ям моєї країни аудиторії, читачів. Те, що я в цьому сенсі можу зробити – я ділюся своїми рецептами виживання, рецептами збереження цілості і того, як не здуріти, коли тобі постійно "хакають" мозок. І коли я говорю – так, люди, вам "хакають" мозок, будьте свідомі того, що вам дають, сприймайте всю інформацію критично, реагуйте на меми, все перевіряйте. Ось ці речі контролює насправді звичка до читання знов-таки хороших книжок. Бо висока культура читання справді гарантує від дуже багатьох інформаційної залежності. Ви краще чуєте, коли вам брешуть. А тут – це все потрібне", - підкреслила вона.

Нагадаємо, раніше Оксана Забужко у великому інтерв’ю розповіла про війну на Донбасі і російські фейки.

Також Забужко пояснила різницю між українцями та росіянами.