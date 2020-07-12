Незабываемый и яркий период: гороскоп для всех знаков Зодиака с 13 по 19 июля

Ближайшая неделя станет удачным периодом для большинства представителей зодиакального созвездия. Звезды сулят интересные встречи, решение давних проблем и яркие впечатления.

Астрологи рассказали, что ждет все знаки Зодиака в период с 13 по 19 июля и сообщили, кому будет во всем сопутствовать удача. Об этом пишет издание SlovoFraza.

Овен

В ближайшие дни наступит удачный период для поиска компромиссов и решения конфликтов с близкими людьми. Звезды сулят хорошее настроение и успехи в финансовом плане. На этой неделе можно совершать крупные покупки. В работе особого успеха добьются люди творческих профессий.

Телец

Понедельник будет сложным и всю неделю расслабляться не стоит, так как звезды сулят удачу тем, кто будет уверен в себе. В личной сфере стоит уделить внимание близкому человеку, даже после тяжелой работы. Если грамотно спланировать свои дела, то можно будет успеть и рабочие задачи решать и время с семьей провести.

Близнецы

Сфокусируйтесь в ближайшие дни на работе и финансах, наступает удачный период для поиска новой работы, запуска бизнеса или вложения средств. Удачными будут покупки новой одежды, обновление стиля или прически. Самые удачные дни – 15, 17 и 18 июля. Близким людям и любимым посвятите свои выходные, побудьте с ними дома.

Рак

Неделя будет сложной и предстоят испытания, которые помогут стать сильнее и выносливее. Пришло время взять ситуацию в свои руки и избавиться от страхов. Наступает прекрасный период, чтобы сменить работу, обстановку или избавиться от вредных привычек. Можно даже кардинально поменять свою жизнь. Самое главное – не бояться трудностей. Одинокие Раки могут встретить свою половинку, а те, кто уже в отношениях – уделите больше времени любимому человеку.

Лев

Ближайшие дни станут очень важными и продуктивными. Нужно поверить в себя и это даст возможность свернуть горы. Опасайтесь недоброжелателей и врагов, они могут попытаться сломить силу воли. Откажитесь от иллюзий и это поможет избежать разочарований в личной жизни, принимайте людей, такими, как они есть.

Дева

Не пытайтесь притворяться кем-то другим и избавьтесь от фальши в своей жизни. В работе вам понадобятся навыки лидера. С близкими постарайтесь быть добрее и великодушнее. Конец недели будет особенно напряженным, так как в жизни Дев закончится один период и начнется новый, более насыщенный и удачный.

Весы

Удачный период для творческой реализации, изменений во внешности и духовного роста. Пообщайтесь с людьми старшего поколения, это принесет пользу. Появится шанс поговорить с начальством о повышении или увеличения зарплаты. Самые опасные дни – 17 и 18 июля.

Скорпион

Понедельник будет опасным днем и стоит избавиться от высокомерия и гордости, так как эти черты характера могут принести немало проблем. Постарайтесь не стремиться к власти над людьми, займитесь собой и своими мыслями. В середине недели могут появиться глубинные переживания, все страхи и неурядицы нужно будет решать быстро и не обращать внимание на критику окружающих.

Стрелец

Постарайтесь полагаться только на самих себя и вам понадобится весь жизненный опыт, сила и интуиция. Мнение окружающих учитывать можно, но полностью доверять не стоит. В любви возможны новые перспективы, тем, кто в отношениях, стоит позаботиться о близких. Общение с родными и любимым человеком нужно втиснуть в плотный рабочий график. Это принесет удачу.

Козерог

На первый план выйдут деньги и работа. Можете отправляться за покупками, заниматься обменом, оформлять кредиты и ипотеку. У Козерогов появятся новые цели и стремления, а в любви – что-то новое и яркое. Начнется период переосмысления и повыситься самооценка, также вероятен энтузиазм в любовных приключениях.

Водолей

Начало недели стоит посвятить домашним делам и семье. Можно сделать уборку или переставить мебель. Не стоит отказывать близким людям в помощи или просьбе. Интуиция подскажет правильные шаги в любовной сфере, наступает идеальный период для знакомств и свиданий. Если изменить мышление, то возможно большое финансовое вливание. Поддержка близких в ближайшие дни будет очень важна.

Рыбы

Неделя будет спокойной, но плыть по течению астрологи не советуют. Все важные дела нужно брать в свои руки и не перекладывать на других ответственность. Нужно избавиться от капризности, так как это поможет справиться с перепадами настроения, депрессиями и с мыслями о неуверенности. Близких людей стоит воспринимать такими, как они есть.

Напомним, ранее мы писали о том, что астрологи дали гороскоп для женщин с 13 по 19 июля.