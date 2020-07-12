Незабутній і яскравий період: гороскоп для всіх знаків Зодіаку з 13 по 19 липня

Найближчий тиждень стане вдалим періодом для більшості представників зодіакального сузір'я. Зірки обіцяють цікаві зустрічі, розв'язання давніх проблем і яскраві враження.

Астрологи розповіли, що чекає всі знаки Зодіаку в період з 13 по 19 липня і повідомили, кому буде у всьому супроводжувати удача. Про це пише видання SlovoFraza.

Овен

Найближчими днями настане вдалий період для пошуку компромісів і вирішення конфліктів з близькими людьми. Зірки обіцяють гарний настрій і успіхи у фінансовому плані. На цьому тижні можна робити великі покупки. В роботі особливого успіху доб'ються люди творчих професій.

Телець

Понеділок буде складним і весь тиждень розслаблятися не варто, оскільки зірки обіцяють удачу тим, хто впевнений у собі. В особистій сфері варто приділити увагу близькій людині, навіть після важкої роботи. Якщо грамотно спланувати свої справи, то можна буде встигнути й робочі завдання вирішувати й провести час з сім'єю.

Близнюки

Сфокусуйтеся найближчими днями на роботі та фінансах, настає вдалий період для пошуку нової роботи, запуску бізнесу або вкладення коштів. Вдалими будуть покупки нового одягу, оновлення стилю та зачіски. Найбільш вдалі дні – 15, 17 і 18 липня. Близьким і коханим людям присвятіть свої вихідні, побудьте з ними вдома.

Рак

Тиждень буде складним і чекають випробування, які допоможуть стати сильніше і витривалішими. Прийшов час взяти ситуацію у свої руки й позбутися страхів. Настає чудовий період, щоб перемінити роботу, обстановку або позбавитися від шкідливих звичок. Можна навіть кардинально змінити своє життя. Найголовніше – не боятися труднощів. Самотні Раки можуть зустріти свою половинку, а ті, хто вже у відносинах – приділіть більше часу коханій людині.

Лев

Найближчі дні стануть дуже важливими та продуктивними. Потрібно повірити в себе і це дасть можливість звернути гори. Остерігайтеся недоброзичливців і ворогів, вони можуть спробувати зламати силу волі. Відмовтеся від ілюзій і це допоможе уникнути розчарування в особистому житті, приймайте людей такими, як вони є.

Діва

Не намагайтеся прикидатися кимось іншим і позбавтеся від фальші у своєму житті. У роботі вам знадобляться навички лідера. З близькими постарайтеся бути добрішими та великодушними. Кінець тижня буде особливо напруженим, тому, що в житті Дів закінчиться один період і розпочнеться новий, більш насичений і вдалий.

Терези

Вдалий період для творчої реалізації, змін у зовнішності та духовного зростання. Поспілкуйтеся з людьми старшого покоління, це принесе користь. З'явиться шанс поговорити з начальством про підвищення або збільшення зарплати. Найнебезпечніші дні – 17 і 18 липня.

Скорпіон

Понеділок буде небезпечним днем і варто позбутися від пихи та гордості, оскільки ці риси характеру можуть принести чимало проблем. Постарайтеся не прагнути до влади над людьми, займіться собою і своїми думками. У середині тижня можуть з'явитися глибинні переживання, страхи та негаразди потрібно буде вирішувати швидко і не звертати увагу на критику оточення.

Стрілець

Постарайтеся покладатися тільки на самих себе і вам знадобиться весь життєвий досвід, сила та інтуїція. Думку оточення враховувати можна, але повністю довіряти не варто. У коханні можливі нові перспективи, тим, хто у відносинах, варто подбати про близьких. Спілкування з рідними та коханою людиною потрібно втиснути в щільний робочий графік. Це принесе удачу.

Козоріг

На перший план вийдуть гроші та робота. Можете відправлятися за покупками, займатися обміном, оформляти кредити та іпотеку. У Козерогів з'являться нові цілі та прагнення, а в любові – щось нове і яскраве. Розпочнеться період переосмислення і підвищиться самооцінка, також імовірний ентузіазм у любовних пригодах.

Водолій

Початок тижня варто присвятити домашнім справам і сім'ї. Можна зробити прибирання або переставити меблі. Не варто відмовляти близьким людям у допомозі або проханні. Інтуїція підкаже правильні кроки в любовній сфері, настає ідеальний період для знайомств і побачень. Якщо змінити мислення, то можливо велике фінансове вливання. Підтримка близьких найближчими днями буде дуже важлива.

Риби

Тиждень буде спокійним, але плисти за течією астрологи не радять. Всі важливі справи потрібно брати у свої руки та не перекладати на інших відповідальність. Потрібно позбутися від примхливості, через те, що це допоможе впоратися з перепадами настрою, депресії та з думками про невпевненість. Близьких людей варто сприймати такими, як вони є.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що астрологи дали гороскоп для жінок з 13 по 19 липня.