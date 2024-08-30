Незабутній запах. Цей класичний сніданок оздоровить мозок

Бутерброди з беконом - ідеальний спосіб розпочати день, і, як виявилося, цей продукт зможе допомогти мозку і підняти настрій, за словами одного експерта.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Wales Online.

Що треба знати

Професор Уго Александре Феррейра з Лісабонського університету в Португалії припускає, що вживання цих хрустких бутербродів насправді може позитивно вплинути на ваш мозок.

Дивно, але це пов’язано з його димним запахом, який, як повідомляється, стимулює ділянки мозку, пов’язані з пильністю, пам’яттю, винагородою та мотивацією.

"Зв’язок між дієтою та функцією мозку завжди був захоплюючою сферою досліджень. Сенсорні та поживні елементи бекону можуть відігравати важливу роль у впливі та покращенні когнітивних функцій, якщо їх вводити як частину добре збалансованого харчування", - сказав професор.

У липні професор Феррейра провів критичний науковий огляд, щоб отримати глибше розуміння впливу бекону на мозок, співпрацюючи з експертами. У рамках цього він висвітлив кілька ключових досліджень, які свідчать про те, що бекон - це більше, ніж просто смачне частування.

Дослідження під керівництвом США 2008 рок вивчало, як щури реагували на "нюховий подразник", зокрема запах бекону. Цікаво, що дослідники помітили, що його запах викликав зміни в різних областях мозку, включаючи гіпокамп, пов’язаний з пам’яттю, і таламус, пов’язаний з пильністю.

Пізніше дослідження 2015 року також показало, що бекон впливає на частину мозку, пов’язану з винагородою, мотивацією, пізнанням і навіть залежністю.

"Незабутній запах бекону, що складається з близько 150 органічних летких сполук, визнають і цінують всі", - сказав Феррейра.

Чим корисний та шкідливий бекон

Окрім корисних властивостей для мозку, бекон багатий вітаміном B, а також містить залізо, магній, цинк і калій.

Однак, незважаючи на його незаперечні переваги, важливо визнати, що бекон також має недоліки. Як правило, сіль є значною частиною процесу сушки, який використовується для приготування бекону.

Деякі дослідники пов’язують збільшення споживання солі з вищим ризиком раку шлунка, тоді як інші мають занепокоєння щодо обробленого м’яса та його зв’язку з раком грудей, печінки та легенів. Тому вживання бекону як частина збалансованої дієти та не надмірне споживання має вирішальне значення.