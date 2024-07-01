Нейрохірург назвав 8 продуктів, які дуже корисні для мозку

Нейрохірург Бретт Осборн розповів, що мозок потребує належного харчування, щоб функціонувати оптимально. На щастя, природа надає цілий ряд продуктів, які не тільки смачні, але й корисні для здоров’я мозку.

Чорниця

Це простий продукт, який можна додати до свого щотижневого раціону.

Чорниця багата на антиоксиданти, які називаються антоціанами, які допомагають захистити мозок від окислювального стресу та запалення. Дослідження показують, що регулярне вживання чорниці може покращити пам’ять і затримати вікове погіршення когнітивних функцій.

Жирна риба

Жирна риба, така як скумбрія, лосось і сардини, містить багато омега-3 жирних кислот, які мають протизапальну дію.

Ці незамінні жири мають вирішальне значення для підтримки здоров’я мозку, їх пов’язують із покращенням пам’яті, регуляцією настрою та зниженням ризику зниження когнітивних функцій.

Листова зелень

Листова зелень є основним продуктом дієти. Така зелень, як капуста та шпинат наповнена антиоксидантами, мінералами та вітамінами, які чудово впливають на здоров’я вашого мозку.

Вони сприяють здоровій роботі мозку, зменшуючи запалення та покращуючи когнітивні функції.

Горіхи та насіння

Горіхи та насіння - це ще один обов’язкові продукти, які можна без проблем додати до закусок і страв.

Мигдаль, насіння льону та чіа, багаті антиоксидантами та корисними жирами. Вони забезпечують постійне постачання мозку енергією та підтримують когнітивні функції.

Яйця

Яйця містять холін, який є важливою поживною речовиною, яка виробляє ацетилхолін - нейромедіатор для пам’яті та когнітивних функцій.

Вони також є чудовим джерелом білка, оскільки вони містять усі дев'ять незамінних амінокислот, які організм не може виробляти самостійно. Дослідження показали, що адекватне споживання білка може допомогти запобігти зниженню когнітивних функцій з віком.

Куркума

Куркума містить активну сполуку під назвою куркумін, яка має потужні протизапальні та антиоксидантні властивості. Доведено, що куркумін покращує пам’ять і може відігравати важливу роль у зниженні ризику нейродегенеративних захворювань

Імбир

Імбир є потужним протизапальним засобом, який покращує когнітивні функції. Антиоксидантний ефект також захищає нейрони від окислювального стресу, який лежить в основі нейродегенеративних захворювань, таких як хвороба Паркінсона та Альцгеймера.

Чорний шоколад

Він містить безліч сполук, що зміцнюють нервову систему, таких як кофеїн, флавоноїди та інші антиоксиданти. Регулярне вживання 85% темного шоколаду може поліпшити загальний настрій і мікробне розмаїття кишківника, що дає змогу припустити, що це може позитивно впливати на мозок.