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Від якої їжі людина отримує задоволення і піднімається настрій

Субота 29 червня 2024 18:55
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Від якої їжі людина отримує задоволення і піднімається настрій Яка їжі приносить задоволення та підіймає настрій (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Деякі продукти здатні добре вплинути на настрій та покращити самопочуття. Варто знати, що ще може допомогти покращити настрій, окрім їжі.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку експерта з харчування Наталії Матішинець.

Як людина отримує задоволення від їжі

За словами експерта, коли людина їсть смачну їжу, то отримує сплеск нейромедіаторів, наприклад, серотоніну, дофаміну, які є частиною системи винагороди в нашому мозку - що бере участь у процесі отримання задоволення, мотивації та підкріплення поведінки.

"Нам приємно від смачної їжі, ми розслабляємось, тому ми продовжуємо їсти певну їжу, щоб отримати це відчуття", - йдеться у повідомленні.

Однак, як виявилось, не вся їжа може приносити задоволення. Найбільше людина відчуває його, коли їсть їжу багату цукром й жиром.

Калорій в такій їжі дуже багато і виходить замкнене коло, якщо їжа єдиний спосіб самопідтримки й боротьби зі стресом, проживанням емоцій.

Як підвищити рівень дофаміну без солодкого й чипсів

Дослідження показали, що їжа, секс і соціальні взаємодії - це одні з основних способів отримати задоволення. Попри це важливо знайти те, що приносить радість і задоволення поза їжею.

Виділити дофамін, крім їжі може допомогти:

  • ﻿﻿﻿якісний сон (комфортна температура, вологість, освітлення, приємну постіль і піжама)
  • ﻿﻿﻿фізичні вправи (прогулянки щодня вже дадуть ефект. Важлива саме регулярність)
  • ﻿﻿﻿медитації прослуховування музики досягнення цілей
  • ﻿﻿﻿зустрічі з друзями та спілкування
  • ﻿﻿﻿похвала (тому хваліть себе, дітей, друзів та колег)

Які продукти вживати для покращення настрою

Краще їсти горіхи, сир і червону рибу. Такі продукти насичують організм корисними вітамінами та сприяють покращенню настрою.

Також дуже популярним антидепресантом є банан. Ці фрукти містять у своєму складі вітамін В, який піднімає настрій і покращує загальне емоційне самопочуття.

Дуже корисні для емоційного самопочуття вівсяна та гречана каші. В їхніх зернах міститься триптофан, який під час перетравлення організмом виділяє серотонін.

Раніше дієтолог називала часту проблему, яка виникає при правильному харчуванні.

Також ми писали, що потрібно їсти для зміцнення суглобів.

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Правильне харчування Організм
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