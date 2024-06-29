Від якої їжі людина отримує задоволення і піднімається настрій
Деякі продукти здатні добре вплинути на настрій та покращити самопочуття. Варто знати, що ще може допомогти покращити настрій, окрім їжі.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку експерта з харчування Наталії Матішинець.
Як людина отримує задоволення від їжі
За словами експерта, коли людина їсть смачну їжу, то отримує сплеск нейромедіаторів, наприклад, серотоніну, дофаміну, які є частиною системи винагороди в нашому мозку - що бере участь у процесі отримання задоволення, мотивації та підкріплення поведінки.
"Нам приємно від смачної їжі, ми розслабляємось, тому ми продовжуємо їсти певну їжу, щоб отримати це відчуття", - йдеться у повідомленні.
Однак, як виявилось, не вся їжа може приносити задоволення. Найбільше людина відчуває його, коли їсть їжу багату цукром й жиром.
Калорій в такій їжі дуже багато і виходить замкнене коло, якщо їжа єдиний спосіб самопідтримки й боротьби зі стресом, проживанням емоцій.
Як підвищити рівень дофаміну без солодкого й чипсів
Дослідження показали, що їжа, секс і соціальні взаємодії - це одні з основних способів отримати задоволення. Попри це важливо знайти те, що приносить радість і задоволення поза їжею.
Виділити дофамін, крім їжі може допомогти:
- якісний сон (комфортна температура, вологість, освітлення, приємну постіль і піжама)
- фізичні вправи (прогулянки щодня вже дадуть ефект. Важлива саме регулярність)
- медитації прослуховування музики досягнення цілей
- зустрічі з друзями та спілкування
- похвала (тому хваліть себе, дітей, друзів та колег)
Які продукти вживати для покращення настрою
Краще їсти горіхи, сир і червону рибу. Такі продукти насичують організм корисними вітамінами та сприяють покращенню настрою.
Також дуже популярним антидепресантом є банан. Ці фрукти містять у своєму складі вітамін В, який піднімає настрій і покращує загальне емоційне самопочуття.
Дуже корисні для емоційного самопочуття вівсяна та гречана каші. В їхніх зернах міститься триптофан, який під час перетравлення організмом виділяє серотонін.
Раніше дієтолог називала часту проблему, яка виникає при правильному харчуванні.
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