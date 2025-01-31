Неймовірно величне видовище: Ніагарський водоспад замерз та покрився кригою

Ніагарський водоспад - одна з найвідоміших природних пам’яток світу, що зачаровує своєю могутністю в будь-яку пору року. Проте взимку це видовище стає ще більш вражаючим: люті морози огортають водоспад крижаним панциром, перетворюючи його на справжню зимову казку.

Ніагара в обіймах зими

Ніагарський водоспад знову вразив своєю крижаною красою - після екстремального похолодання наприкінці січня його вкрили товсті шари снігу та льоду.

Хоча на перший погляд здається, що потоки повністю зупинилися, насправді вода продовжує рухатися під крижаною оболонкою. Подібні явища відбуваються щоразу, коли арктичний холод накриває Канаду та США, як це сталося і цього разу.

Попри очікуване потепління, Ніагарський водоспад ще може потішити туристів новими зимовими краєвидами. Ця природна стихія вкотре доводить, що навіть у люті морози її неможливо повністю зупинити.

Так виглядає замерзлий Ніагарський водоспад (фото: скриншот youtube.com/@WHAS11News)

Льодовий панцир Ніагари

Зазвичай туристи милуються величчю водоспаду з бортів легендарного кораблика Maid of the Mist, що пливе крізь туман і бризки. Однак цього разу лід став надто міцним, і жодне судно не може пробити його товщу.

Річка Ніагара, що розділяє США та Канаду, замерзла настільки, що навіть потужні водоспади здаються застиглими. Температура опускалася до -7°C, перетворюючи шумне диво природи на справжню зимову казку. Втім, попри холод, водоспад не повністю зупиняється - його сила настільки велика, що під крижаним покривом вода все ще рухається.



Ніагарський водоспад у цьому році замерз не повністю (фото: скриншоти youtube.com/@WHAS11News)

Коли Ніагара повністю завмирала

Останнього разу Ніагарський водоспад замерзав у 2022 році, а до цього - у 2015, 2014, 1917, 1912 та 1911 роках. Але справжній рекорд стався ще у 1848-му, коли водоспад повністю зупинився на 30 годин.

Потужні вітри перегородили гирло річки на озері Ері величезними льодовими масами, створивши природну греблю. Місцеві жителі тоді каталися на ковзанах і навіть перетинали замерзлу річку верхи на конях! Але як тільки крижана дамба змістилася, Ніагара знову ринула вперед, залишивши цей феномен в історії.

Зверху крижані стіни водоспаду виглядають неймовірно велично (фото: скриншот youtube.com/@10NewsFirst)

Крижаний міст і небезпечні забави

У 1880-х роках під час зимових морозів між американським і канадським берегами утворювався так званий льодовий міст. Люди встановлювали на ньому кіоски, продавали гарячі напої, сосиски та навіть алкоголь. Дехто катався на санчатах і влаштовував нічні забави під місячним світлом.

Але не завжди це було безпечно - у 1912 році трагічно загинули три людини, коли крижаний міст несподівано обвалився. Сьогодні такі прогулянки заборонені, адже лід хоч і міцний, але залишається нестабільним.

Ніагарський водоспад взимку - це унікальне природне явище, яке зачаровує своєю красою та нагадує про непереборну силу води. І навіть якщо він частково замерзає, його потік не зупиняється, залишаючи нам ще одну причину помилуватися величчю природи.

Крижаний міст над Ніагарою у 1911 році (фото: Вікіпедія)