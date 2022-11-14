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"Неймовірно боляче": в пекельних боях за Україну загинув Андрій Шіян "Гора"

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Понеділок 14 листопада 2022 08:51
"Неймовірно боляче": в пекельних боях за Україну загинув Андрій Шіян "Гора" Фото: Боєць батальйону "Свобода" Андрій Шіян (facebook.com/sder.ss)
Автор: Людмила Жукова

Боєць батальйону "Свобода" Андрій Шіян "Гора" загинув у пекельних боях, які зараз йдуть на Бахмутському напрямку.

Про трагічну втрату розповів боєць батальйону "Свобода" Андрій Іллєнко.

"Неймовірно боляче… Боєць батальйону "Свобода", наш побратим та друг, Андрій Шиян "Гора" загинув у пекельній битві, яка зараз йде на Бахмутському напрямку. Вічна Слава Герою! Ти вже у Вальгалі, брате...", - написав побратим.

&quot;Неймовірно боляче&quot;: в пекельних боях за Україну загинув Андрій Шіян &quot;Гора&quot;Андрій Шіян (праворуч) - фото (facebook.com/sder.ss)

Що відомо про Андрія Шияна

Дружина героя - Ксенія Шіян з болем повідомила, що її чоловік загинув під час виконання бойового завдання на одному із найскладніших напрямків. Йдеться про Бахмут на Донбасі, там зараз точаться важкі бої.

"Мій чоловік, Шіян Андрій, загинув у ніч із суботи на неділю під час виконання бойового завдання на одному з найгарячіших напрямків. Я вас благаю, будь ласка, пам'ятайте, якою ціною дається кожна перемога", - написала Ксенія.

&quot;Неймовірно боляче&quot;: в пекельних боях за Україну загинув Андрій Шіян &quot;Гора&quot;Ксенія та Андрій Шиян були одружені з травня 2022 року (фото: facebook.com/KseniiaChernychenko)

Дружина героя України поділилася теплими спогадами про свого загиблого коханого.

"З найпершої зустрічі ти став моєю людиною, а трохи пізніше хлопцем, найкращим другом, нареченим, чоловіком. Ми почали жити разом, коли зі знайомства не минуло й двох тижнів, одружилися через три з половиною місяці. У нас все було швидко та яскраво. З першої зустрічі ти казав, що як тільки буде війна, ти одразу візьмеш знову зброю в руки і підеш захищати країну. І буду пишатися до свого останнього подиху", - написала вона.

&quot;Неймовірно боляче&quot;: в пекельних боях за Україну загинув Андрій Шіян &quot;Гора&quot;Пара одружилася 6 травня 2022 року (facebook.com/KseniiaChernychenko)

"Ти був моєю любов'ю, моєю долею, моєю людиною, моїм двометровим дивом і моєю улюбленою правою булочкою. І завжди ним будеш. Дякую за ці майже десять загальних місяців, коханий. Вірю, що ми всі надолужимо в наступних життях. Тільки знайди мене там дуже прошу", - додала Ксенія.

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До речі, боєць ЗСУ поділився зворушливою історією про війну.

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