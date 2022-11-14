"Неимоверно больно": в адских боях за Украину погиб Андрей Шиян "Гора"

"Невероятно больно… Боец батальона "Свобода", наш собрат и друг, Андрей Шиян "Гора" погиб в адской битве, которая сейчас идет на Бахмутском направлении. Вечная Слава Герою! Ты уже в Вальгале, брат…" - написал побратим.

Андрей Шиян (справа) - фото (facebook.com/sder.ss)

Что известно об Андрее Шияне

Жена героя - Ксения Шиян с болью сообщила, что ее муж погиб при исполнении боевого задания на одном из самых сложных направлений. Речь идет о Бахмуте на Донбассе, там сейчас идут тяжелые бои.

"Мой муж, Шиян Андрей, погиб в ночь с субботы на воскресенье во время выполнения боевого задания на одном из самых горячих направлений. Я вас умоляю, пожалуйста, помните, какой ценой дается каждая победа", - написала Ксения.

Ксения и Андрей Шиян были в браке с мая 2022 года (фото: facebook.com/KseniiaChernychenko)

Жена героя Украины поделилась теплыми воспоминаниями о своем погибшем любимом.

"С самой первой встречи ты стал моим человеком, а чуть позже парнем, лучшим другом, женихом, мужчиной. Мы начали жить вместе, когда со знакомства не прошло и двух недель, женились через три с половиной месяца. У нас все было быстро и ярко. С первой встречи ты говорил, что как только будет война, ты сразу возьмешь опять оружие в руки и пойдешь защищать страну. Ты говорил, чтобы я гордилась тем, что я женщина Воина, и я гордилась. Ежедневно, ежеминутно, ежесекундно. И буду гордиться до своего последнего вздоха", - написала она.

Пара поженилась 6 мая 2022 года (facebook.com/KseniiaChernychenko)

"Ты был моей любовью, моей судьбой, моим человеком, моим двухметровым чудом и моей любимой правой булочкой. И всегда им будешь. Спасибо за эти почти десять общих месяцев, любимый. Верю, что мы все наверстаем в последующих жизнях. Только найди меня там очень прошу", - добавила Ксения.