Неймовірно, але факт. Вчені визначили, чи відрізнялись насправді самиці динозаврів від самців

Чи відрізнялись самиці динозаврів від самців - цікаве питання, на яке намагались дати відповідь різні дослідники.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що дізнались вчені з приводу цього питання під час своїх досліджень.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Science Daily, The Conversation, Wikipedia.
Різницю між самицями й самцями одного виду науковці називають статевим диморфізмом. Залежно від виду він може проявлятися по-різному:
Водночас іноді диморфізм може бути майже непомітним.
Виходячи з того, що нащадки динозаврів - сучасні птахи й рептилії - мають відмінності між статями, вчені спробували відповісти й на запитання щодо прадавніх істот.
Коли науковці почали шукати докази статевих відмінностей у динозаврів, вони зіткнулися із суттєвою проблемою - від цих істот до нас дійшли самі кістки. Однак визначити стать лише за скелетом прадавньої тварини - практично неможливо.
Це передусім було пов'язано з тим, що:
Після того, як вчені знайшли гніздо птахотазового динозавра майазавра з яйцями та ймовірною мамою біля них, їм вдалося порівняти її рештки з іншими знайденими представниками цього виду, які жили в одному регіоні й померли у приблизно один і той самий період.
Це було неймовірно, адже використавши весь набір наявних даних, палеонтологи виявили, що самиці й самці майазаврів мали розбіжності у вазі.
Скелет і "реконструкція" майазавра (фото: en.wikipedia.org)
Такі ж відмінності були помічені у стегозаврів різної статі.
Скелет і "реконструкція" стегозавра (фото: en.wikipedia.org)
Водночас у тиранозаврів цих відмінностей науковці не помітили.
Скелет тиранозавра (фото: en.wikipedia.org)
Класична "реконструкція" тиранозавра (фото: Smithsonian Institution)
Так само не відрізнялися ззовні й невеликі цератопси - пситтакозаври.
Скелет і "реконструкція" пситтакозавра (фото: en.wikipedia.org)
Водночас палеонтологи не виключають, що статевий диморфізм у динозаврів міг полягати не лише у розмірах, але й у забарвленні, а також наявності чи відсутності гребенів чи рогів.
На жаль, нині такі деталі визначити практично неможливо. Отже, це - лише теорія.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому на Землі більше немає таких величезних тварин, як динозаври.
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