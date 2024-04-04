Невероятно, но факт. Ученые определили, отличались ли на самом деле самки динозавров от самцов

О каких отличиях идет речь

Разницу между самками и самцами одного вида ученые называют половым диморфизмом. В зависимости от вида он может проявляться по-разному:

в размерах животных

окрасом шерсти, кожи или же перьев

наличием или отсутствием "элементов" тела (рога, гребни, хвосты) и т.п.

В то же время, иногда диморфизм может быть почти незаметным.

Исходя из того, что потомки динозавров - современные птицы и рептилии - имеют отличия между полами, ученые попытались ответить и на вопрос о древних существах.

Какие сложности возникали на пути ученых

Когда ученые начали искать доказательства половых отличий у динозавров, они столкнулись с серьезной проблемой - от этих существ до нас дошли одни кости. Однако определить пол только по скелету древнего животного - практически невозможно.

Это, прежде всего, было связано с тем, что:

кости динозавров находят чаще всего лишь фрагментарно

останки этих существ часто существенно деформированы временем

кости животных одного вида могут сильно отличаться из-за возраста, образа жизни, генетики, региона проживания, качества питания и других "нюансов"

Что в конце концов обнаружили исследователи

После того как ученые обнаружили гнездо птицетазового динозавра майазавра с яйцами и вероятной мамой возле них, им удалось сравнить ее останки с другими найденными представителями этого вида, жившими в одном регионе и умершими в примерно один и тот же период.

Это было невероятно, ведь, использовав весь набор имеющихся данных, палеонтологи обнаружили, что самки и самцы майазавров имели различия в весе.

Скелет и реконструкция майазавра (фото: en.wikipedia.org)

Такие же отличия были замечены у стегозавров разного пола.

Скелет и реконструкция стегозавра (фото: en.wikipedia.org)

В то же время у тираннозавров этих различий ученые не заметили.

Скелет тираннозавра (фото: en.wikipedia.org)

Классическая "реконструкция" тираннозавра (фото: Smithsonian Institution)

Так же не отличались внешне и небольшие цератопсы - пситтакозавры.

Скелет и "реконструкция" пситтакозавра (фото: en.wikipedia.org)

В то же время палеонтологи не исключают, что половой диморфизм у динозавров мог состоять не только в размерах, но и в расцветке, а также в наличии или отсутствии гребней или рогов.

К сожалению, сейчас такие детали определить практически невозможно. Значит, это - всего лишь теория.