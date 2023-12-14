Від геріатра до комбустіолога. Лікарські спеціальності, про які ви могли ніколи не чути
Лікарі запобігають хворобам, лікують дорослих і дітей, проводять регулярні медичні огляди та рятують життя. Водночас деякі лікарські спеціальності є настільки незвичними, що ви могли про них навіть і не чути.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про низку незвичних для пересічних українців медичних професій.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Освіта.UA, Wikipedia, PoProfessii, DenTectum, Medikom, Doc.ua.
Геріатр
Геріатрія займається вивченням, профілактикою та лікуванням хвороб старечого віку.
Лікар-геріатр розпізнає, класифікує та лікує нехірургічними методами захворювання, що виникають у літніх людей - метаболічні, ракові, судинні хвороби - з особливим акцентом на запобігання ускладнень.
Крім того, геріатр може:
- проводити реабілітаційні заходи після ускладнень чи хронічного перебігу захворювання
- організовувати медичну та соціальну допомогу літнім людям і людям з інвалідністю
- вживати заходів щодо зміцнення здоров'я пацієнтів старшого віку та профілактики хронічних захворювань
Люди похилого віку потребують особливої уваги (ілюстративне фото: Рixabay)
Гнатолог
Гнатологія - один із розділів стоматології - наука про функціональні зв'язки елементів зубо-щелепної системи з метою діагностики та лікування.
Лікар-гнатолог усуває проблеми, викликані дисфункцією скронево-нижньощелепного суглоба, а також патології зубів у верхній і нижній щелепах.
Крім того, гнатолог може допомогти з іншими, не менш важливими проблемами:
- регулярними або постійними больовими відчуттями, що виникають у шиї та скронях
- болем у ділянці потилиці й хребта
- клацанням, чи ниючими спазми у щелепі
- дискомфортом або больовими відчуттями при жуванні, змиканні зубів
- неприємними реакціями при відкриванні щелепи
- неправильним положенням зубів та порушенням прикусу
- частим скреготом зубами (бруксизмом)
- неправильною артикуляцією та обмеженням відкривання рота
- частими головним болем і мігренню
Стоматологи бувають різні (ілюстративне фото: Рixabay)
Сомнолог
Сомнологія - розділ медицини та нейробіології, присвячений дослідженням сну, розладів сну, їх лікуванню та впливу на здоров'я людини.
Основним методом діагностики є полісомнографія (тест для діагностики різноманітних розладів сну).
Лікар-сомнолог може допомогти з:
- безсонням
- хропінням
- апное (порушенням та короткочасною зупинкою дихання уві сні)
- сомнамбулізмом (несвідомими діями, рухами під час нічного сну)
- сонним паралічем (коли людина засинаючи або прокидаючись, впродовж деякого часу неспроможна поворухнутись)
Регулярний і повноцінний сон - запорука здоров'я (ілюстративне фото: Рixabay)
Сурдолог
Сурдологія - вузька спеціалізація отоларингології - розділ медицини, що вивчає будову вуха, фізіологічні аспекти сприйняття звуку, причини та способи лікування порушень такого сприйняття, методи діагностики й профілактики різних форм приглухуватості та глухоти.
Лікар-сурдолог займається діагностикою та лікуванням захворювань вуха, горла та носа, що впливають на порушення слуху.
Важливе місце в роботі сурдолога приділяється профілактиці таких захворювань.
Цей лікар може також підібрати необхідний пацієнту слуховий апарат і налаштувати його.
Слух важливий для кожного (ілюстративне фото: Рixabay)
Комбустіолог
Комбустіологія - розділ хірургії, що вивчає механізми виникнення опіків, їх перебіг, можливі ускладнення та лікування.
Лікар-комбустіолог займається опіками тяжкого і вкрай тяжкого ступенів (як термічними, так і хімічними).
Він може працювати у спеціалізованих опікових центрах, опікових відділеннях лікарень та інших медичних установах.
Комбустіологи також:
- проводять клінічні дослідження
- розробляють лікувально-профілактичні заходи (спрямовані як на лікування, так і на профілактику виникнення травм і патологій)
Опіки - не жарт (ілюстративне фото: Freepik)
Подолог
Подологія - розділ медицини, який займається лікуванням захворювань стопи й гомілки. Він поєднує знання з ортопедії, травматології, судинної та гнійної хірургії, нейрохірургії.
Подолог найчастіше опікується:
- вродженими деформаціями стопи
- набутими деформаціями стопи
- ураженнями шкіри стопи
- ураженнями нігтьової пластини
Головним завданням подолога є виявлення патологічних змін на ранній стадії та якнайшвидше розв'язання проблеми.
Він може працювати "у команді" з дерматологом, ендокринологом і навіть ортопедом, або ж направляти пацієнта на консультацію до інших спеціалістів (за потреби).
Берегти ноги краще змолоду (ілюстративне фото: Рixabay)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що не повинен робити лікар, коли повідомляє батькам про хворобу дитини.
Читайте також, чому важливо періодично проходити медогляди.