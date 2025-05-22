Неймовірний вигляд у 60: харчування Ленні Кравіца, яке зробило його молодшим

Ленні Кравіц, без сумніву, є однією з найяскравіших і найталановитіших фігур у світовій музичній індустрії. Йому 60 років, але виглядає він максимум на 40.

В чому секрет молодості Ленні Кравіца

Секрет вічної молодості Ленні Кравіца вже давно є предметом обговорень. Звісно, генетика відіграє певну роль, але сам музикант неодноразово наголошував, що його молодий вигляд є результатом свідомого вибору способу життя, ключовим елементом якого є особлива дієта.

Отже, що ж їсть суперзірка, щоб залишатися таким енергійним і підтягнутим у свої 60? Відповідь криється у його відданості веганському та переважно сирому раціону. Ленні Кравіц вже багато років є прихильником рослинної їжі, і він вважає, що саме цей вибір допомагає йому підтримувати фізичну та ментальну форму на найвищому рівні.

В одному зі своїх інтерв'ю Ленні зізнався, що ще підлітком відкрив для себе органічну їжу, і це кардинально змінило його ставлення до харчування. Він підкреслює важливість споживання натуральних, необроблених продуктів, насичених поживними речовинами.

Основним принципом його дієти є вживання великої кількості свіжих фруктів та овочів. Він особливо любить вирощувати власні продукти у своєму будинку на Багамах, де він проводить значну частину часу. Огірки, манго, броколі, а також його улюблений кислий фрукт гуанабана (soursop) - це лише деякі з основних складників його щоденного меню.

Ленні Кравіц вірить у силу природи і намагається максимально використовувати її дари для підтримки свого здоров'я. Його раціон багатий на вітаміни, мінерали та антиоксиданти, які допомагають боротися з процесами старіння та підтримують енергію протягом усього дня.

Ленні Кравіцу зараз 60 років (фото: instagram.com/lennykravitz)

Варто зазначити, що Ленні не є суворим веганом у класичному розумінні. Іноді він дозволяє собі вживати невелику кількість білкової їжі, але основу його харчування все ж складають рослинні продукти.

Крім того, важливим аспектом його харчування є режим. Ленні Кравіц зізнається, що практикує інтервальне голодування ще задовго до того, як дізнався про цей термін. Зазвичай він снідає лише у другій половині дня, після того як виконає всі свої фізичні вправи. Цей підхід, на його думку, допомагає організму краще засвоювати поживні речовини та підтримувати здоровий метаболізм.

"Я не сідаю за стіл, поки не виконаю всі фізичні вправи. Снідаю зазвичай у другій половині дня", - поділився Ленні в одному з інтерв'ю.

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Також Ленні Кравіц є прихильником натуральних засобів у догляді за собою. Його доглядова косметика складається виключно з натуральних олій, мила, шампунів та кремів. Він також відкрито розповідає про свій інтерес до новітніх б'юті-технологій, таких як кисневі процедури та LED-терапія, а також про свою любов до різноманітних масажів, включаючи лімфодренажний та глибокий м'язовий.

Однак, сам артист підкреслює, що не існує жодних коротких шляхів до молодості та здоров'я. Він вважає, що ключ до успіху - це постійна праця над собою, як у фізичному, так і в духовному плані. Регулярні тренування 5-6 днів на тиждень під керівництвом особистого тренера є невід'ємною частиною його життя. Він зізнається, що іноді відчуває втому та емоційне виснаження, але наполегливо продовжує свій шлях, віддаючи перевагу духовним практикам замість шкідливих звичок.

Фрагмент з кліпу Ленні Кравіца (Скриншот)

"Немає коротких шляхів. Ти маєш працювати. Я присвятив себе цьому. Ми всі відчуваємо емоції і втомлюємося, і хочемо виправити це. Але я вірю, що важливо звертатися до духовних речей, а не шукати втіхи в шкідливих звичках", - впевнений Ленні Кравіц.

Його філософія проста, але дієва, це збалансоване харчування, регулярні фізичні навантаження та позитивний настрій - ось ті три кити, на яких тримається його молодість та енергія.

Окрім дієти та спорту, Ленні Кравіц приділяє велику увагу своєму ментальному здоров'ю. Він практикує медитацію та інші духовні практики, які допомагають йому зберігати спокій та гармонію в житті. Він вважає, що внутрішній стан безпосередньо впливає на зовнішній вигляд, тому прагне підтримувати позитивний настрій та уникати стресів.