Неймовірний медовик з вишнею від Ектора з "МастерШеф": кулінар дав покроковий рецепт з відео

Як приготувати медовик - рецепт від зірки "МастерШеф"

Для зручності Ектор розділив рецепт на три частини. Спочатку потрібно підготувати продукти.

Для коржів візьміть такі інгредієнти:

400 грамів борошна

3 яйця

1 чайна ложка соди

150 грамів цукру

90 грамів вершкового масла

140 грамів меду.

А для того, аби зробити крем, потрібно взяти такі продукти:

сік половини лимона

500 грамів жирної сметани

150 грамів цукру.

Також будемо робити конфітюр, для цього візьміть:

100 грамів цукру

1 столову ложку кукурудзяного крохмалю

400 грамів вишень.

Готовий торт у розрізі (скріншот)

Почнемо приготування. Змішайте в каструлі яйця, мед та масло з цукром. Потім ставте її на вогонь та доведіть суміш до кипіння, при цьому не забувайте постійно її помішувати.

Далі додавайте туди соду і швидко-швидко усе вимішайте. Маса стане світлою та збільшиться у розмірі. Після цього знімайте каструлю з води.

Починайте поступово додавати до суміші борошно. Тісто вийде липкуватим, гарно його вимішайте. Потім покладіть його на присипану борошном поверхню, накривайте рушником та чекайте 15 хвилин.

"Якщо після цього тісто буде сильно липким, додайте трішки борошна та замісіть м'яке тісто (борошна багато не додавайте, щоб не забити тісто)", - порадив Ектор.

Готові коржі (скріншот)

Після цього розділіть тісто на шматки, вийде десь 8 коржів. Кожен шматочок розкочуйте та запікайте на пергаменті у розігрітій до 180 градусів духовці. Коржі пропікаються усього за 4-5 хвилин.

Готові коржі обрізайте, а шматочки не викидайте - потім їх можна перебити у блендері та використати для обсипання.

Для крему змішайте сметану, цукор та лимонний сік, ретельно усе збийте міксером. А конфітюр готується просто - прокип'ятіть вишні з цукром, а потім додавайте крохмаль та перебивайте усе блендером.

Медовик за рецептом від Ектора (скріншот)

Змажте коржі як показано на відео та збирайте торт. Зверху посипайте його крихтою, прикрасити можна на власний розсуд. А перед подачею на стіл дайте медовику просочитися кремом.

Торт від Ектора - відео