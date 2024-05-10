Невероятный медовик с вишней от Эктора из "МастерШеф": кулинар дал пошаговый рецепт с видео

Как приготовить медовик - рецепт от звезды "МастерШеф"

Для удобства Эктор разделил рецепт на три части. Сначала необходимо приготовить продукты.

Для коржей возьмите следующие ингредиенты:

400 граммов муки

3 яйца

1 чайная ложка соды

150 граммов сахара

90 граммов сливочного масла

140 г меда.

А для того чтобы сделать крем, нужно взять следующие продукты:

сок половины лимона

500 граммов жирной сметаны

150 г сахара.

Также будем делать конфитюр, для этого возьмите:

100 граммов сахара

1 столовую ложку кукурузного крахмала

400 граммов вишен.

Готовый торт в разрезе (скриншот)

Начнем приготовление. Смешайте в кастрюле яйца, мед и масло с сахаром. Затем ставьте ее на огонь и доведите смесь до кипения, при этом не забывайте ее постоянно помешивать.

Далее добавляйте туда соду и быстро все вымешайте. Масса станет светлой и увеличится в размере. После этого снимайте кастрюлю с воды.

Начинайте постепенно добавлять в смесь муку. Тесто получится липковатым, хорошо его вымешайте. Затем положите его на присыпанную мукой поверхность, накрывайте полотенцем и ждите 15 минут.

"Если после этого тесто будет сильно липким, добавьте немного муки и замесите мягкое тесто (муки много не добавляйте, чтобы не забить тесто)", - посоветовал Эктор.

Готовые коржи(скриншот)

После этого разделите тесто на куски, получится где-то 8 коржей. Каждый кусочек раскатывайте и запекайте на пергаменте в разогретой до 180 градусов духовке. Коржи пропекаются всего за 4-5 минут.

Готовые лепешки обрезайте, а кусочки не выбрасывайте - затем их можно перебить в блендере и использовать для посыпки.

Для крема смешайте сметану, сахар и лимонный сок, тщательно взбейте все миксером. А конфитюр готовится просто - прокипятите вишни с сахаром, а затем добавляйте крахмал и перебивайте все блендером.

Медовик по рецепту от Эктора (скриншот)

Смажьте коржи, как показано на видео, и собирайте торт. Сверху посыпайте его крошкой, украсить можно по своему усмотрению. А перед подачей на стол дайте медовику пропитаться кремом.

Торт от Эктора - видео