RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Невероятный медовик с вишней от Эктора из "МастерШеф": кулинар дал пошаговый рецепт с видео

Звезда кулинарного шоу показал, как приготовить медовик (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Шеф-повар Эктор Хименес-Браво поделился рецептом медовика с вишней, который он сам назвал невероятным. Весь процесс судья шоу "МастерШеф" снимал на видео, поэтому справятся даже начинающие кулинары.

Как испечь медовик с вишней, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост, которым Эктор поделился в Instagram.

Как приготовить медовик - рецепт от звезды "МастерШеф"

Для удобства Эктор разделил рецепт на три части. Сначала необходимо приготовить продукты.

Для коржей возьмите следующие ингредиенты:

  • 400 граммов муки
  • 3 яйца
  • 1 чайная ложка соды
  • 150 граммов сахара
  • 90 граммов сливочного масла
  • 140 г меда.

А для того чтобы сделать крем, нужно взять следующие продукты:

  • сок половины лимона
  • 500 граммов жирной сметаны
  • 150 г сахара.

Также будем делать конфитюр, для этого возьмите:

  • 100 граммов сахара
  • 1 столовую ложку кукурузного крахмала
  • 400 граммов вишен.

Готовый торт в разрезе (скриншот)

Начнем приготовление. Смешайте в кастрюле яйца, мед и масло с сахаром. Затем ставьте ее на огонь и доведите смесь до кипения, при этом не забывайте ее постоянно помешивать.

Далее добавляйте туда соду и быстро все вымешайте. Масса станет светлой и увеличится в размере. После этого снимайте кастрюлю с воды.

Начинайте постепенно добавлять в смесь муку. Тесто получится липковатым, хорошо его вымешайте. Затем положите его на присыпанную мукой поверхность, накрывайте полотенцем и ждите 15 минут.

"Если после этого тесто будет сильно липким, добавьте немного муки и замесите мягкое тесто (муки много не добавляйте, чтобы не забить тесто)", - посоветовал Эктор.

Готовые коржи(скриншот)

После этого разделите тесто на куски, получится где-то 8 коржей. Каждый кусочек раскатывайте и запекайте на пергаменте в разогретой до 180 градусов духовке. Коржи пропекаются всего за 4-5 минут.

Готовые лепешки обрезайте, а кусочки не выбрасывайте - затем их можно перебить в блендере и использовать для посыпки.

Для крема смешайте сметану, сахар и лимонный сок, тщательно взбейте все миксером. А конфитюр готовится просто - прокипятите вишни с сахаром, а затем добавляйте крахмал и перебивайте все блендером.

Медовик по рецепту от Эктора (скриншот)

Смажьте коржи, как показано на видео, и собирайте торт. Сверху посыпайте его крошкой, украсить можно по своему усмотрению. А перед подачей на стол дайте медовику пропитаться кремом.

Торт от Эктора - видео

 

Напомним, ранее мы уже рассказывали, как приготовить салат "Подсолнух".

Кроме того, недавно стало известно, что диетолог назвала идеальный белковый завтрак.

Читайте РБК-Украина в Google News
МастерШефЭктор Хименес-БравоРецептыВыпечка