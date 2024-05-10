Невероятный медовик с вишней от Эктора из "МастерШеф": кулинар дал пошаговый рецепт с видео

Шеф-повар Эктор Хименес-Браво поделился рецептом медовика с вишней, который он сам назвал невероятным. Весь процесс судья шоу "МастерШеф" снимал на видео, поэтому справятся даже начинающие кулинары.
Как испечь медовик с вишней, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост, которым Эктор поделился в Instagram.
Для удобства Эктор разделил рецепт на три части. Сначала необходимо приготовить продукты.
Готовый торт в разрезе (скриншот)
Начнем приготовление. Смешайте в кастрюле яйца, мед и масло с сахаром. Затем ставьте ее на огонь и доведите смесь до кипения, при этом не забывайте ее постоянно помешивать.
Далее добавляйте туда соду и быстро все вымешайте. Масса станет светлой и увеличится в размере. После этого снимайте кастрюлю с воды.
Начинайте постепенно добавлять в смесь муку. Тесто получится липковатым, хорошо его вымешайте. Затем положите его на присыпанную мукой поверхность, накрывайте полотенцем и ждите 15 минут.
"Если после этого тесто будет сильно липким, добавьте немного муки и замесите мягкое тесто (муки много не добавляйте, чтобы не забить тесто)", - посоветовал Эктор.
Готовые коржи(скриншот)
После этого разделите тесто на куски, получится где-то 8 коржей. Каждый кусочек раскатывайте и запекайте на пергаменте в разогретой до 180 градусов духовке. Коржи пропекаются всего за 4-5 минут.
Готовые лепешки обрезайте, а кусочки не выбрасывайте - затем их можно перебить в блендере и использовать для посыпки.
Для крема смешайте сметану, сахар и лимонный сок, тщательно взбейте все миксером. А конфитюр готовится просто - прокипятите вишни с сахаром, а затем добавляйте крахмал и перебивайте все блендером.
Медовик по рецепту от Эктора (скриншот)
Смажьте коржи, как показано на видео, и собирайте торт. Сверху посыпайте его крошкой, украсить можно по своему усмотрению. А перед подачей на стол дайте медовику пропитаться кремом.
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