Чому лисиці пірнають у сніг вниз головою і як при цьому не травмуються?

Взимку полювання лисиць ускладнюється природними умовами - гризуни, які складають частину раціону, ховаються під товстим шаром снігу. Тому лисицям доводиться проявляти кмітливість.

Спершу руді хижаки, знайшовши здобич уважно прислухається до звуків, нахиливши голову, після чого рішуче атакують, стрибаючи у сніг, наче з трампліна. Зокрема, за результатами досліджень науковці встановили, що пухнастий мисливець може підстрибнути на висоту близько 30-50 сантиметрів та падати головою донизу зі швидкістю майже 16 кілометрів на годину.

Коли лисиця занурюється в сніг, над поверхнею видно лише задні лапи та хвіст. Попри незвичність та кумедність способу, такий метод є надзвичайно ефективним.

Однак нерідко морозну погоду сніг стає доволі твердим, а то й вкривається тонкою кіркою. Як виявилося, анатомічні особливості лисиці допомагають їй вберегтися від травм.

За словами співавтора дослідження, біомеханіка Сонхвана Джунга, довга та вузька морда лисиці "розрізає" сніг та допомагає значно знизити силу удару та захистити череп. Таким чином, лисиця не страшний навіть сніг з льодовим покровом.



Як полюють лисиці взимку (фото: GettyImages)

Щоб перевірити гіпотезу, команда вчених вивчила особливості черепів різних видів рудих мисливців та інших тварин, а потім надрукувала модель на 3D-принтері. Потім вчені провели виміряли силу удару, кинувши надруковані черепи сніг.

Порівняльний аналіз підтвердив теорію вчених - видовжена морда лисиць мінімізує ризик травм, створюючи набагато менший опір при зануренні у сніг, ніж ширший череп інших видів хижаків.

Крім цього, загострено можна не лише допомагає лисицям вберегтися від пошкоджень, а й глибше зануритися у снігові покрив, завдяки чому тварині легше впіймати здобич.

Втім, лисиці також зважають на погодні умови, обираючи техніку полювання. За спостереженням науковців, хижак надавав перевагу звичному полюванню з переслідуванням здобичі, якщо сніговий покрив був занадто тонким для стрибків. На думку вчених, цей механізм самозбереження сформувався в ході еволюції і не менш важливий для збереження мордочки лисички неушкоджено.