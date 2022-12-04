Чи може колір очей змінитися з віком: не тільки у немовлят, а й у дорослих

Вчені з'ясували, що зміна кольору очей у немовлят із віком залежить від самого кольору очей. Змінитися також може і колір волосся, і це залежить від пігменту. Також у дорослих людей може змінитися колір очей, але дуже рідко.

Чи можуть очі змінити колір

Перші фотографії немовлят зазвичай відрізняються від інших знімків у сімейних альбомах. У малюків широко розплющені очі сірого чи блакитного кольору, які до першого чи другого року життя змінюються на карі, як у батька чи зелені – як у мами.

При цьому первісний колір очей особливого значення не має, зазвичай вони сірі або сіро-блакитні.

Колір очей може змінюватися з віком. У немовлят це природний процес, а у дорослих – через нещасний випадок, інфекцію, сонячні промені. А часом зміни відбуваються без жодних видимих причин.

Чому змінюється колір очей у немовлят

Дослідження Стенфордського університету показує, що зміна кольору очей у немовлят залежить від кольору. Вчені спостерігали за 148 немовлятами від народження до досягнення ними 2 років.

Дві третини малюків народилися з карими очима, а 1/5 – з блакитними. Через два роки з 40 блакитнооких малюків у 11 очі стали темно-карі, ще у трьох – світло-карі, і у двох – зелені.

З 77 малюків, які народилися з карими очима, колір залишився тим самим у 73. Таким чином, вчені з'ясували, що блакитні та сірі очі у новонароджених частіше змінюються іншим відтінком, ніж темні.

Найчастіша зміна – від світлого до темного, і ця зміна відбувається у ранньому віці. Згідно зі спостереженнями, колір очей у малюків перестає змінюватись після 6 років.

У неідентичних близнюків колір очей у подальшому житті відрізнявся частіше, ніж в однояйцевих близнюків. Це вказує на те, що тенденція до зміни кольору може бути виключно генетичною.

Феномен не сильно досліджували, але вже ясно, що зміна кольору очей є більш поширеною серед жителів Північної Європи, жителів тихоокеанських островів та серед представників змішаних рас.

Існують також паралелі зі зміною кольору волосся, яке іноді спостерігають протягом дитинства.

"Ви побачите фото дітей, які були блондинами в дитинстві, а потім у них стало темно-каштанове волосся, коли воно підросло. Пігмент у нашому волоссі з часом може поступово збільшуватися. І це, напевно, тому що клітини, які виробляють пігмент, фактично накопичуються та мігрують у цю область", - зазначає професор офтальмології в інституті Lions Eye при університеті Західної Австралії Девід Маккі.

Так само в очах малюків накопичується пігмент, який призводить до зміни кольору очей. За словами дослідника, основним пігментом в очах є меланін.

"Коли люди говорять колір очей, вони відрізняють блакитний і сірий, а насправді сірий - теж варіант блакитного, також є комбінації світло-карого та зеленого, а коричневі очі можуть мати відтінки від світлого до дуже темного. Все це пов'язано з кількістю меланіну ", - наголосив професор.

Велика кількість меланіну в організмі також може бути корисною – наприклад, захищати шкіру під час інтенсивного сонячного світла.

А ось чому у деяких дітей виробляється більше меланіну чи менше, за словами Маккі, для вчених це досі залишається загадкою.

Варто відзначити, що колір очей може змінюватися не лише у людей. Найдраматичніша така зміна - це зміна кольору очей у північного оленя - від золотисто-бірюзового літа до темно-блакитного взимку.

І це зміна відбувається над райдужної оболонці, а дзеркальної структурі за сітківкою, яка відбиває світло, щоб сітківка могла повторно його вловити. У людей така структура відсутня, тому що вона є у тварин, які активні вночі та можуть бачити у темряві.

А чи може колір очей змінитись у дорослого

У дітей цей процес вважається природним, але іноді колір очей може змінитися й у дорослої людини. Через хворобу, травму, сильне сонце.

Найвідоміший випадок таких змін – у співака Девіда Боуї. Через травму його ліве око змінило свій колір. Після серйозної травми голови ліва зіниця сильно розширилася і більше не повернулася до свого стану. Тому у музиканта ліве око було темним, а праве - блідо-блакитне. Насправді колір не змінився, тому що райдужна оболонка не змінила забарвлення. Але через травму очей виглядав темнішим.

За словами професора Маккі, якщо в око потрапляє багато крові, вона може змінити забарвлення райдужної оболонки. Ще в такій ситуації пігмент може розмішатися та осісти.

Але найчастішою причиною стає інфекція. У актриси Мили Куніс праве око каре, а ліве - зелене. Це випадок гетерохромї. У лівому оці артистки сталася інфекція райдужної оболонки, яка зруйнувала пігмент.

"Деякі інфекційні захворювання можуть спровокувати зникнення пігменту. Наприклад, через гетерохромний цикліт Фуха, який може виникнути після краснухи чи кору", - пояснив професор.

Відомий також випадок, коли пацієнт після перенесеної лихоманки Ебола виявив зміну кольору очей – з блакитного на зелений. Лікарі виявили, що вірус залишався в очній рідині навіть після того, як був виведений з усього організму.

Деколи колір змінюється не у всій райдужній оболонці, а лише в деяких її частинах. Плями Брушфілда з'являються на райдужній оболонці при синдромі Дауна. Коричневі плями (вузлики Лиша) можуть бути ознакою генетичного неврофіброматозу 1 типу.

На очах можуть бути навіть родимки та ластовиння. Найчастіше вони не завдають там шкоди, але в окремих випадках можуть спровокувати розвиток пухлини.