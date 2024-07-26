Неймовірне перевтілення: Анна Трінчер стала блондинкою (відео)

Так, у своєму блозі Анна опублікувала ролик, на якому позувала із зірковим візажистом Єгором Андрюшиним.

У відео Трінчер спочатку з’являється без косметики, а згодом з яскравим макіяжем і з довгою білою перукою. У такому образі фани виконавиці її точно не бачили.

"Я блондинка/ брюнетка?", - поцікавилася у фоловерів знаменитість.

Юзери відповили

Користувачі мережі зазначили, що більш гармонійно Анна виглядає брюнеткою, однак блонд їй також пасує.