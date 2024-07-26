Неймовірне перевтілення: Анна Трінчер стала блондинкою (відео)

22-річна виконавиця Анна Трінчер здивувала своїх шанувальників і колег несподіваним новим образом. Зірка стала блондинкою.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram співачки.
Так, у своєму блозі Анна опублікувала ролик, на якому позувала із зірковим візажистом Єгором Андрюшиним.
У відео Трінчер спочатку з’являється без косметики, а згодом з яскравим макіяжем і з довгою білою перукою. У такому образі фани виконавиці її точно не бачили.
"Я блондинка/ брюнетка?", - поцікавилася у фоловерів знаменитість.
Користувачі мережі зазначили, що більш гармонійно Анна виглядає брюнеткою, однак блонд їй також пасує.
Раніше актор фільмів для дорослих відповів на закиди хейтерів, що він пішов від дружини через Трінчер.