Невероятное перевоплощение: Анна Тринчер стала блондинкой (видео)

Так, в своем блоге Анна опубликовала ролик, на котором позировала со звездным визажистом Егором Андрюшиным.

В видео Тринчер сначала появляется без косметики, а впоследствии с ярким макияжем и с длинным белым париком. В таком образе фаны исполнительницы ее точно не видели.

"Я блондинка/брюнетка?", - поинтересовалась у фолловеров знаменитость.

Юзеры ответили

Пользователи сети отметили, что более гармонично Анна выглядит брюнеткой, однако блонд ей тоже подходит.