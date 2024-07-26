RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Невероятное перевоплощение: Анна Тринчер стала блондинкой (видео)

Анна Тринчер (фото: instagram.com/annatrincher_official)
Автор: Иванна Пашкевич

22-летняя исполнительница Анна Тринчер удивила своих поклонников и коллег неожиданным новым образом. Звезда стала блондинкой.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram певицы.

Так, в своем блоге Анна опубликовала ролик, на котором позировала со звездным визажистом Егором Андрюшиным.

В видео Тринчер сначала появляется без косметики, а впоследствии с ярким макияжем и с длинным белым париком. В таком образе фаны исполнительницы ее точно не видели.

"Я блондинка/брюнетка?", - поинтересовалась у фолловеров знаменитость.

Юзеры ответили

Пользователи сети отметили, что более гармонично Анна выглядит брюнеткой, однако блонд ей тоже подходит.

  • Брюнетка подходит больше чем блондинка, но для эксперимента можно попробовать разные палитры
  • Блондинкой тебе очень идет, совсем по иному воспринимается
  • Брюнетка лучше
  • Брюнетка ярче. Хотя хорошо и так, и так
Читайте РБК-Украина в Google News
Анна ТринчерЗвезды шоу-бизнеса