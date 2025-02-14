Неймовірне кохання у 75: зворушлива історії пари, яка знайшла одне одного після 40 років самотності

Історія Памели та Грега підтверджує, що людина ніколи не буває надто старою, щоб зустріти справжнє кохання. Вони багато років були одинаками й вже готувалися доживати віку у самотності, але у справу втрутився Купідон.

Памела Денев була самотньою майже 43 роки. Вона працювала помічником юриста і в останніх спробах знайти кохання вирішила зареєструватися на сайті знайомств. І саме там вона зустріла 73-річного Грега, який виявився її другою половинкою.

"Я є доказом того, що кохання може прийти тоді, коли ви найменше цього очікуєте. Він мав у собі все, чого я не шукала, але виявився моєю спорідненою душею. Грег зміг мене розсмішити та розрухати", - зазнається Памела.

Вона додала, що вже після кількох побачень зрозуміла, що він готовий бути для неї всім. І це було значно більше, ніж їй давали будь-які чоловіки раніше.

Памела родом з Флориди. У 28 років вона розлучилася з чоловіком і залишилася самотньою матір'ю двох маленьких дітей. Грошей було мало, тому вона жонглювала одразу на декількох роботах - вдень на повну ставку, а у вихідні та вечорами - додаткова. Часу шукати кохання у неї не було. Памела зустріла Грега у 75 років і стала щасливою (фото: Jam Press)

Аж раптом їй стукнуло 50 і вона зрозуміла, як їй набридло бути самотньою. Вона почала знайомитися з чоловіками та ходити на побачення - однак жоден варіант не спрацював і частіше такий досвід повністю відштовхував від романтичних зв'язків.

"Я думала, що хороших чоловіків не залишилося. І тому я вирішила дотримуватися целібату. Мої друзі постійно казали мені не здаватися, але мене не вдалося переконати", - зазначає жінка.

Вона навіть відвідала життєвого тренера та отримала декілька порад по стосунках, але все одно - спробувати отримані знання було ні з ким - всі побачення закінчувалися катастрофою.

А потім з'явився Грег. У той день Памела побачила, що хтось відвідав її профіль на сайті знайомств. Вона відкрила сторінку свого гостя і була вражена.

"У нього було гарне обличчя і чудове почуття гумору. Але він шукав мініатюрну жінку, тоді як я хотіла грубого чоловіка - ні тим, ні іншим ми не могли похвастатися. Хоча не було нічого втрачати. Він їхав три години, щоб просто поїхати зі мною морозива. І в той момент я зрозуміла, що він та людина, з якою я хочу провести решту свого життя", - розповідає Памела. Памела та Грег збираються одружитися (фото: Jam Press)

Пара вирішила не втрачати час і після другого побачення вирішила поїхати у тижневу подорож, щоб добре взнати секрети один одного. І це вирішило їхню долю.

Зараз Памела та Грег почуваються "знову молодими", вони нещодавно заручилися і планують цього року одружитися.

Памела, яка тепер почала займатися коучингом знайомств, дала сильне послання тим, кому ще пощастило зустріти свою половинку:

"Тікайте від неправильних чоловіків, щоб ви могли зустріти правильного, щоб ви могли відкритися тому, хто вам потрібен. Якщо ти відчуваєш себе занадто старим, щоб шукати кохання - перестань слухати себе. Для кожного знайдеться хтось і ти, як і я, знайдеш свою другу половинку. І так, це може статися, коли ти будеш старим та сивим".