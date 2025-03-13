Неймовірна милота: у Китаї знайшли гору у вигляді тварини, яку всі люблять

Гора, що нагадує голову собаки

Коли дизайнер Го Ціншань поділився фотографією зі своєї подорожі, він і уявити не міг, що створить новий туристичний тренд. Він опублікував знімок 14 лютого, в День святого Валентина, на китайській платформі Xiaohongshu (RedNote).

Фото було зроблене ще в січні, коли Го повернувся у своє рідне місто Ічан у провінції Хубей. Під час походу він зняв гірський пейзаж, який спочатку не викликав у нього жодних особливих емоцій. Але коли Го пізніше переглядав знімки, він помітив щось неймовірне: один із схилів гори виглядав, як величезна голова собаки, що лежить на землі.

Морда "пса" ніби впирається у край води, створюючи ілюзію, що він п’є з річки. "Це було так чарівно й мило! Я був у захваті, коли це побачив," - розповів Го.

Вірусний тренд і туристичний ажіотаж

Фотографія Го швидко набула популярності у соцмережах. Його пост на Xiaohongshu отримав 120 тисяч лайків усього за 10 днів, а хештег #xiaogoushan (що означає "Щеняча гора") на платформі Weibo набрав мільйони переглядів.

Це викликало справжній туристичний бум - люди почали приїжджати в Ічан, щоб на власні очі побачити гору. Власники собак навіть влаштували незвичайний флешмоб, публікуючи фото своїх улюбленців і порівнюючи їх з гірським "щеням".

Дехто навіть привозив своїх собак до гори, щоб зробити унікальні знімки. Один із користувачів RedNote написав: "Ось я і на Щенячій горі! Погладь собаку - і всі проблеми зникнуть." Інший додав: "Світ навколо нас сповнений краси, треба тільки вміти її побачити!"

З такого ракурсу гора справді дуже схожа на голову щеня (фото: скриншот youtube.com/@AssociatedPress)

Новий символ Ічана

Щеняча гора розташована в повіті Цзигуй, звідки її можна побачити з оглядового майданчика. Поруч протікає річка Янцзи - найдовша річка Китаю і третя за довжиною у світі.

Після того як знімок Го став популярним, місцеві жителі почали ділитися власними фотографіями цього місця, зробленими в різні роки. Багато хто зізнавався, що раніше не помічав схожість гори з собакою. Деякі навіть обговорювали, як змінювалася "морда" гірського пса з роками.

Житель Ічана Ші Тунг пригадав, що ще у 2021 році звернув увагу на незвичний вигляд гори. "Коли я побачив фото в інтернеті, вирішив дізнатися, де це. І тоді зрозумів, що вже був там! Я ще тоді подумав, що ця гора схожа на собаку," – поділився він.

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