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Невероятная атмосфера: Лобода рассказала о своем концерте в Харькове

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Воскресенье 25 июня 2023 20:29
Невероятная атмосфера: Лобода рассказала о своем концерте в Харькове Светлана Лобода рассказала о своем концерте в Харькове (фото: instagram com)
Автор: Александр Мороз

Певица Светлана Лобода назвала "невероятным" импровизированный концерт, прошедший в саду Шевченко в Харькове.

Об этом Лобода написала в Instagram.

"Вы такие разные и такие красивые! Спасибо, что пришли", - поблагодарила она посетителей концерта.

Кроме того, она обратилась к девушке, которая пришла на концерт с плакатом. По словам певицы, она гордится этой девушкой и уважает ее право на собственное мнение.

"Тоже хорошо знаю, что такое идти против течения. К сожалению, мой разговор с тобой в очередной раз пытаются сделать манипуляцией. Мне жаль, если кто-то видит в этом пренебрежение", - подчеркнула Лобода в обращении к девушке.

Певица тоже пожелала ей никогда не терять силы духа.

"Реши города, взрослых и детей, спасибо за невероятный, теплый концерт. Я скоро вернусь", - пообещала Лобода.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Светлана Лобода передала 100 тысяч гривен благотворительному фонду "Клуб Добродеев". Эти средства были направлены на помощь семьям херсонцев, пострадавших от подрыва ГЭС в Новой Каховке.

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Лобода харков