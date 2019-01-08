"Барселона" провела переговоры о возвращении Неймара

Фото: Неймар (instagram.com/neymarjr)

Сам бразилец не против вернуться в каталонский клуб

Каталонская "Барселона" продолжает вести переговоры о возвращении в команду бразильского форварда французского "Пари Сен-Жермен" Неймара. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

В конце 2018 года один из руководителей "сине-гранатовых" проводил встречу с агентом 26-летнего бразильца Пини Захави и другом футболиста Альваро Костой. Сам игрок считает переход во французский клуб ПСЖ ошибкой и желает вернуться в "Барселону"

Бразильский нападающий перешел в ПСЖ летом 2017 года за рекордную сумму в истории футбола - 222 миллиона евро. Неймар провел 50 матчей за парижский клуб, в которых отметился 45 голами.

Напомним, ранее сообщалось, что ПСЖ согласился продать форварда сборной Бразилии Неймара в испанский клуб.