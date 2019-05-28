Неймар лишен капитанской повязки в сборной Бразилии

Фото: Неймар (cbf.com.br)

Вместо него на эту роль предназначен Дани Алвес

Нападающий сборной Бразилии Неймар не будет капитаном национальной команды. Об этом сообщает официальный сайт Бразильской конфедерации футбола.

Главный тренер Тите проинформировал о своем решении игроку ПСЖ в субботу, 25 мая, а на следующий день капитаном был назначен Дани Алвес.

Tem mais jogador chegando! Neymar Jr. se apresentou hoje na Granja Comary. Seja bem-vindo! #SeleçãoBrasileira #TRSeleçaoDia4



Fotos: Lucas Figueiredo/CBF pic.twitter.com/sK2WTwnWDk — CBF Futebol (@CBF_Futebol) May 25, 2019

Алвес провел наибольшее количество матчей среди игроков, вызванных на Кубок Америки - 138. Последний раз он был капитаном сборной Бразилии в товарищеском матче с Германией в марте прошлого года.

Теперь футболист назначен капитаном команды на время товарищеских матчей со сборными Катара и Гондураса, а также на Кубке Америки-2019. Турнир пройдет в Бразилии с 14 июня по 7 июля. Бразильцы сыграют в группе А вместе с национальными командами Боливии, Венесуэлы и Перу.

Рекордом по количеству побед в Кубке Америки владеет сборная Уругвая, которая выигрывала турнир 15 раз. Ближайшими конкурентами являются Аргентина (14) и Бразилия (8).

Напомним, "Барселона" продолжает вести переговоры о возвращении в команду бразильского форварда французского "Пари Сен-Жермен" Неймара.