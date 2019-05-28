Неймар лишен капитанской повязки в сборной Бразилии

Вместо него на эту роль предназначен Дани Алвес
Нападающий сборной Бразилии Неймар не будет капитаном национальной команды. Об этом сообщает официальный сайт Бразильской конфедерации футбола.
Главный тренер Тите проинформировал о своем решении игроку ПСЖ в субботу, 25 мая, а на следующий день капитаном был назначен Дани Алвес.
Tem mais jogador chegando! Neymar Jr. se apresentou hoje na Granja Comary. Seja bem-vindo! #SeleçãoBrasileira #TRSeleçaoDia4— CBF Futebol (@CBF_Futebol) May 25, 2019
Fotos: Lucas Figueiredo/CBF pic.twitter.com/sK2WTwnWDk
Алвес провел наибольшее количество матчей среди игроков, вызванных на Кубок Америки - 138. Последний раз он был капитаном сборной Бразилии в товарищеском матче с Германией в марте прошлого года.
Daniel Alves será o capitão da #SeleçãoBrasileira na Copa América. Boa sorte, craque! #JogaBola— CBF Futebol (@CBF_Futebol) May 27, 2019
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Foto: @lucasFigfoto / CBF pic.twitter.com/WVGf96pYDa
Теперь футболист назначен капитаном команды на время товарищеских матчей со сборными Катара и Гондураса, а также на Кубке Америки-2019. Турнир пройдет в Бразилии с 14 июня по 7 июля. Бразильцы сыграют в группе А вместе с национальными командами Боливии, Венесуэлы и Перу.
Рекордом по количеству побед в Кубке Америки владеет сборная Уругвая, которая выигрывала турнир 15 раз. Ближайшими конкурентами являются Аргентина (14) и Бразилия (8).
Напомним, "Барселона" продолжает вести переговоры о возвращении в команду бразильского форварда французского "Пари Сен-Жермен" Неймара.