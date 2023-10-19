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Про неї писала Роулінг: терористи ХАМАС вбили 12-річну фанатку "Гаррі Поттера" (фото)

Четвер 19 жовтня 2023 18:55
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Про неї писала Роулінг: терористи ХАМАС вбили 12-річну фанатку "Гаррі Поттера" (фото) Тіло дитини вже знайшли (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

У секторі Газа вбили 12-річну Ною Ден та її 80-річну бабусю, яких раніше викрали терористи ХАМАС. Дівчинка була великою фанаткою "Гаррі Поттера", а письменниця Джоан Роулінг публікувала її фото у своїх соцмережах.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що відомо про загиблу дитину.

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: офіційний обліковий запис Ізраїлю в Twitter (X), Mirror, Twitter Роулінг.

Що відомо про 12-річну дівчинку

Дитину з аутизмом викрали терористи ХАМАС. Дівчинка була вдома разом із бабусею, коли бойовики, яким вдалося прорватися до Ізраїлю, викрали їх двох та відвезли до сектору Газа.

На офіційній сторінці Ізраїлю у Twitter писали, що дівчинка була доброю та дуже розумною. У дописі з фото дитини також згадувалося і те, що дитина була великою фанаткою Гаррі Поттера.

Що про дівчинку писала Джоан Роулінг

Письменниця, яка подарувала світу історію про хлопчика-чарівника, не змогла проігнорувати допис про дівчинку. Вона засудила викрадення дітей. Роулінг писала, що сподівається, що всі заручники ХАМАС зможуть повернутися додому.

"Викрадення дітей - це огидно і абсолютно невиправдано. Зі зрозумілих причин ця картина мене зачепила. Нехай Нойя і всі заручники, захоплені ХАМАСом, будуть незабаром повернені до своїх родин", - заявила декілька днів тому письменниця.

Про неї писала Роулінг: терористи ХАМАС вбили 12-річну фанатку &quot;Гаррі Поттера&quot; (фото)Терористи викрали дитину (скриншот)

12-річну дівчинку знайшли мертвою

Сьогодні ж в Ізраїлі повідомили, що у секторі Газа знайшли труп дитини. Також було виявлено тіло бабусі дівчинки.

"Ми з сумом повідомляємо, що тіла Нойї та її бабусі Кармели були виявлені вчора. Дякую всім, хто поділився її історією та допоміг нам повернути її додому. Наші серця розбиті", - зазначено у повідомленні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у бою з терористами ХАМАС загинув член родини Голди Меїр.

Також ми розповідали, що жінка дала відсіч ХАМАС, але їй довелося вибрати між життями дітей та чоловіка.

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ХАМАС Ізраїль Гарри Поттер