С ней никто не разговаривает: Меган Маркл потерпает от плохих отношений в семье

Близкая подруга Меган Маркл рассказала об отношениях в королевской семье. По ее словам, герцогиня потерпает от плохих отношений, посколько с ней никто не поддерживает общение. Об этом пишет издание People.

В фильм "Гарри и Меган: Африканское путешествие" герцоги Сассекские пожаловались на давление общественности и СМИ. Принц Гарри также проговорился о разладе в отношениях с братом принцем Уильямом.

Меган Маркл и принц Гарри (Фото: instagram.com/sussexroyal)

По словам королевского биографа Пенни Джунор, с Меган и Гарри никто не разговаривает и не интересуются, как у них дела. Она сообщила, что в королевской семье не особо оказывают поддержку и не звонят друг другу.

К слову, после появления Меган Маркл отношения Кейт Миддлтон и принца Гарри резко изменились в худшую сторону. А Елизавета и вовсе считает поведение герцогини недопустимым.