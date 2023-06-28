Неужели не в Вифлееме? Ученые усомнились в месте рождения Иисуса Христа

Иисус родился в Вифлееме, городе на Западном берегу Палестины, расположенном примерно в 10 км к югу от Иерусалима, согласно двум рассказам из Нового Завета. Однако другие религиозные писания и древние источники не столь уверены в этом утверждении...

Почему возникли разногласия относительно места рождения Иисуса

Ученые спорят о том, насколько достоверна Библия как исторический источник, но большинство соглашается, что Иисус был реальным историческим лицом, а не просто мифом.

Среди ученых менее распространено мнение, что Новый Завет является точным биографическим описанием жизни Иисуса. Однако, учитывая отсутствие убедительных доказательств того времени, библейские рассказы часто являются единственным источником, которым они должны руководствоваться - и из них можно узнать некоторые исторические данные.

Евангелие от Матфея и Луки - единственные два рассказа в Новом Завете, которые подробно описывают рождение Иисуса. Оба утверждают, что Иисус родился в Вифлееме во время правления царя Ирода. Но вместе с этим два рассказа о том же событии значительно отличаются.

Согласно данным ЮНЕСКО, по крайней мере, со II в. н.е. люди верили, что место рождения Иисуса находится в пещере на месте церкви Рождества Христова в Вифлееме.

Сама церковь была завершена только в 339 году н.э., и она претерпела много реконструкций в течение последних 1700 лет, но многие христианские конфессии все еще совершают паломничество к этому месту сегодня, провозглашая его местом рождения пророка.

Церковь Рождества Христова в Вифлееме считается местом рождения Иисуса (фото: Neil Ward/Wikimedia Commons)

Что говорят о месте рождения Иисуса другие апостолы

Но вот два других Евангелия Нового Завета - от Марка и от Иоанна - прямо не вспоминают рождение Иисуса, не говоря уже о Вифлееме.

Евангелие от Марка неоднократно говорит, что Иисус происходит из "Назарета Галилейского", но ни разу не упоминает Вифлеем.

Евангелие от Иоанна также связывает Иисуса с Галилеей и Назаретом. Хотя Иоанн вспоминает, что Мессия должен был прийти из Вифлеема, Иисус никогда непосредственно не ассоциируется с этим городом.

Что об этом пишут другие источники

Коран, священная книга ислама, также упоминает о рождении Иисуса и даже чествует его как пророка Бога. Опять же, нет ни одного упоминания о Вифлееме, но там сказано, что Мария родила его в неопределенном "отдаленном месте".

Некоторые утверждают, что связь с Вифлеемом больше связана с древней политикой и религиозными обрядами, чем с историческими фактами.

Доцент кафедры Нового Завета из американского Университета Вангард Родольфо Гальван Эстрада III объясняет, что Библия прилагает большие усилия, чтобы изобразить Иисуса как потомка царя Давида. В конце концов говорят, что Бог пообещал, что династия Давида будет править Израилем вечно.

В некоторых библейских отрывках предполагается, что Мессия происходит из чтимого рода царя Давида. Поскольку утверждалось, что "отец" Иисуса Иосиф был потомком Давида, Иисус хорошо вписывается в это положение.

Однако книга пророка Михея в еврейской Библии предсказывает, что Мессия придет из родного города Давида, каким был Вифлеем. Твердо связывая рождение Иисуса с Вифлеемом, Евангелие от Матфея и Луки способствовало утверждению, что Иисус был Мессией из рода Давида, утверждает Эстрада.

Наряду с местом рождения Иисуса существует немалое количество неопределенности вокруг его дня рождения. Большинство христиан празднуют его рождение 25 декабря, но в Новом Завете фактически дата не упоминается.