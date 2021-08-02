ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Невролог развеял мифы об антидепрессантах, которых боятся украинцы

Новина українською →
Понедельник 02 августа 2021 21:01
Невролог развеял мифы об антидепрессантах, которых боятся украинцы Врач рассказал правду про антидепрессанты (freepik.com)
Автор: Дмитрий Войналович

Оказывается, антидепрессанты назначаются не только при депрессиях, как многие украинцы думают долгие годы.

Основные мифы о психотропные вещества, улучшают настроение, снимают чувство угнетенности, нервное напряжение и тревогу, повышают психическую активность развеял в своем Facebook известный врач-психотерапевт и невролог Евгений Скрипник.

Когда назначают антидепрессанты

По словам врача, такие препараты назначаются в том числе при:

  • тревожных расстройствах,
  • панических атаках,
  • психосоматических состояниях,
  • головных болях и головокружениях,
  • снижении памяти,
  • чрезмерном или плохом аппетите (нарушениях пищевого поведения),
  • неприятных ощущениях в теле, в мышцах,
  • сексуальных нарушениях и тому подобное.

"В развитых странах, таких как США и Канада, эту группу препаратов по назначению врачей принимают большинство людей после 50 лет и это считается нормой!" - добавляет врач.

Бояться не надо

Он призывает украинцев не бояться антидепрессантов. Эти лекарства уже много лет даже хотят переименовать в более простое название, потому что они назначаются не только при депрессии.

"Зачем я это пишу? Я знаю, что вокруг антидепрессантов существует куча мифов и фейков. Как и вокруг психического здоровья, депрессий и подавленных состояний. Многие думают, что стоит просто "взять себя в руки" или "лечиться работой". Это не так! Человеческий организм достаточно сложен. И нарушения химических процессов в мозге надо лечить медикаментозно",- пишет специалист.

Он подчеркивает: сейчас есть очень много групп антидепрессантов, которые не имеют побочных действий.

Также стоит помнить, что антидепрессанты привыкания не вызывают.

Почему же вы можете вернуться к приему антидепрессантов или почему вам может быть плохо после отмены?

Существует три причины, говорит Скрипник. Вот они:

  1. Резко прекратили прием препаратов
  2. Недостаточное было дозирование препарата
  3. Недостаточно длительно принимали

"Антидепрессанты принимают длительно, они только начинают действовать через 2-4 недели, постепенно, и даже после улучшения состояния нужно принимать несколько месяцев - как поддерживающая терапия!" - говорит невролог и напоминает, что антидепрессанты принимаются только по назначению врача.

Ранее украинский врач развеял популярный миф об аспирине и "густой" крови.

Читайте РБК-Украина в Google News
медпрепараты лекарства
LITE
Пророка Ильи 2 августа: важные традиции, приметы и запреты большого праздника
Пророка Ильи 2 августа: важные традиции, приметы и запреты большого праздника