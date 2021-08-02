Невролог развеял мифы об антидепрессантах, которых боятся украинцы

Оказывается, антидепрессанты назначаются не только при депрессиях, как многие украинцы думают долгие годы.

Основные мифы о психотропные вещества, улучшают настроение, снимают чувство угнетенности, нервное напряжение и тревогу, повышают психическую активность развеял в своем Facebook известный врач-психотерапевт и невролог Евгений Скрипник.

Когда назначают антидепрессанты

По словам врача, такие препараты назначаются в том числе при:

тревожных расстройствах,

панических атаках,

психосоматических состояниях,

головных болях и головокружениях,

снижении памяти,

чрезмерном или плохом аппетите (нарушениях пищевого поведения),

неприятных ощущениях в теле, в мышцах,

сексуальных нарушениях и тому подобное.

"В развитых странах, таких как США и Канада, эту группу препаратов по назначению врачей принимают большинство людей после 50 лет и это считается нормой!" - добавляет врач.

Бояться не надо

Он призывает украинцев не бояться антидепрессантов. Эти лекарства уже много лет даже хотят переименовать в более простое название, потому что они назначаются не только при депрессии.

"Зачем я это пишу? Я знаю, что вокруг антидепрессантов существует куча мифов и фейков. Как и вокруг психического здоровья, депрессий и подавленных состояний. Многие думают, что стоит просто "взять себя в руки" или "лечиться работой". Это не так! Человеческий организм достаточно сложен. И нарушения химических процессов в мозге надо лечить медикаментозно",- пишет специалист.

Он подчеркивает: сейчас есть очень много групп антидепрессантов, которые не имеют побочных действий.

Также стоит помнить, что антидепрессанты привыкания не вызывают.

Почему же вы можете вернуться к приему антидепрессантов или почему вам может быть плохо после отмены?

Существует три причины, говорит Скрипник. Вот они:

Резко прекратили прием препаратов Недостаточное было дозирование препарата Недостаточно длительно принимали

"Антидепрессанты принимают длительно, они только начинают действовать через 2-4 недели, постепенно, и даже после улучшения состояния нужно принимать несколько месяцев - как поддерживающая терапия!" - говорит невролог и напоминает, что антидепрессанты принимаются только по назначению врача.