Невролог развеял мифы об антидепрессантах, которых боятся украинцы
Оказывается, антидепрессанты назначаются не только при депрессиях, как многие украинцы думают долгие годы.
Основные мифы о психотропные вещества, улучшают настроение, снимают чувство угнетенности, нервное напряжение и тревогу, повышают психическую активность развеял в своем Facebook известный врач-психотерапевт и невролог Евгений Скрипник.
Когда назначают антидепрессанты
По словам врача, такие препараты назначаются в том числе при:
- тревожных расстройствах,
- панических атаках,
- психосоматических состояниях,
- головных болях и головокружениях,
- снижении памяти,
- чрезмерном или плохом аппетите (нарушениях пищевого поведения),
- неприятных ощущениях в теле, в мышцах,
- сексуальных нарушениях и тому подобное.
"В развитых странах, таких как США и Канада, эту группу препаратов по назначению врачей принимают большинство людей после 50 лет и это считается нормой!" - добавляет врач.
Бояться не надо
Он призывает украинцев не бояться антидепрессантов. Эти лекарства уже много лет даже хотят переименовать в более простое название, потому что они назначаются не только при депрессии.
"Зачем я это пишу? Я знаю, что вокруг антидепрессантов существует куча мифов и фейков. Как и вокруг психического здоровья, депрессий и подавленных состояний. Многие думают, что стоит просто "взять себя в руки" или "лечиться работой". Это не так! Человеческий организм достаточно сложен. И нарушения химических процессов в мозге надо лечить медикаментозно",- пишет специалист.
Он подчеркивает: сейчас есть очень много групп антидепрессантов, которые не имеют побочных действий.
Также стоит помнить, что антидепрессанты привыкания не вызывают.
Почему же вы можете вернуться к приему антидепрессантов или почему вам может быть плохо после отмены?
Существует три причины, говорит Скрипник. Вот они:
- Резко прекратили прием препаратов
- Недостаточное было дозирование препарата
- Недостаточно длительно принимали
"Антидепрессанты принимают длительно, они только начинают действовать через 2-4 недели, постепенно, и даже после улучшения состояния нужно принимать несколько месяцев - как поддерживающая терапия!" - говорит невролог и напоминает, что антидепрессанты принимаются только по назначению врача.
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