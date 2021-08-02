Невролог розвіяв міфи про антидепресанти, яких бояться українці

Виявляється, антидепресанти призначаються не тільки при депресіях, як багато хто з українців думає.

Основні міфи про психотропні речовини, що поліпшують настрій, знімають почуття пригніченості, нервову напругу і тривогу, підвищують психічну активність розвіяв у своєму Facebook відомий лікар-психотерапевт і невролог Євген Скрипник.

Коли призначають антидепресанти

За словами лікаря, такі препарати призначаються у тому числі при:

тривожних розладах,

панічних атаках,

психосоматичних станах,

головних болях і запамороченнях,

зниженні пам’яті,

надмірному або поганому апетиті (порушеннях харчової поведінки),

неприємних відчуттях в тілі, в м'язах,

сексуальних порушеннях тощо.

"В розвинутих країнах, таких як США та Канада, цю групу препаратів за призначенням лікарів приймають більшість людей після 50 років і це вважається за норму!" - додає лікар.

Боятися не треба

Він закликає українців не боятися антидепресантів. Ці ліки вже багато років навіть хочуть перейменувати на більш простішу назву, тому що вони призначаються не тільки при депресії.

"Навіщо я це пишу? Я знаю, що навкруги антидепресантів існує купа міфів і фейків. Як і навкруги психічного здоров’я, депресій та пригнічених станів. Багато хто думає, що варто просто "взяти себе в руки" або "лікуватися роботою". Це не так! Людський організм досить складний. І порушення хімічних процесів у мозку треба лікувати медикаментозно", - пише спеціаліст.

Він наголошує: зараз є дуже багато груп антидепресантів, які не мають побічних дій.

Також варто пам'ятати, що антидепресанти звикання не викликають.

Чому ж ви можете повернутись до прийому антидепресантів або чому вам може бути погано після відміни?

Існує три причини, каже Скрипник. Ось вони:

Різко припинили прийом препаратів Недостатнє було дозування препарату Недостатньо тривало приймали

"Антидепресанти приймають тривало, вони тільки починають діяти через 2-4 тижні, поступово, і навіть після покращення стану потрібно приймати декілька місяців - як підтримуюча терапія!" - говорить невролог і нагадує, що антидепресанти приймаються тільки за призначенням лікаря.