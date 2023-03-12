Невролог назвав позу, яка "вбиває" коліна і хребет. В ній ми проводимо багато часу

"Стілець - це вбивця колін і хребта"

За словами невролога, ні анатомічно, ні генетично людський організм не пристосований для сидіння на стільці.

"Сам стілець був винайдений не так і давно. І сама неприродня поза - це сидіння на стільці!" - запевняє медик.

Найкраще для людини - стояти або лежати!

Коли ми стоїмо, то хребет підтримується всім скелетом, м'язами верхніх та нижніх кінцівок, м'язи також знаходяться в тонусі!

Коли ми сидимо, м'язи хребта розслабляються і хребці тиснуть на міжхребцеві диски.

Раніше гімназисти навчалися стоячи. І зараз в багатьох офісах, виставкових залах є високі столи без стільців.

"Людина сотворена, щоб не сидіти, а постійно бути в русі! Еволюційно ми вибігали зранку з печери і день були в русі! Останні 20 років в нас з'явилися телефони, і ми тепер можемо навіть в магазин не ходити!" - обурюється Євген Скрипник.

Сидіння на стільці абсолютно неприродне для людини

"Ви бачили звірів які сидять на стільці? Ми знаємо, що на Сході люди сидять на підлозі зі схрещеними ногами (тим самим м'язи спини знаходяться в тонусі) або в кафе столи без стільців. Пам'ятаєте малюнки, коли стародавні Римляни взагалі їли, пили, спілкувалися, зустрічали гостей лежачи!" - пише медик.

Він радить укріплювати м‘язи спини, займатися спортом, бути активними. Якщо робота сидяча, робити перерву кожні 15 хвилин.