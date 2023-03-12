Невролог назвал позу, "убивающую" колени и позвоночник. В ней мы проводим много времени

"Стул - это убийца коленей и позвоночника"

По словам невролога, ни анатомически, ни генетически человеческий организм не приспособлен для сидения на стуле.

"Сам стул был изобретен не так и давно. И самая неестественная поза - это сиденье на стуле!" - уверяет медик.

Лучшее для человека - стоять или лежать!

Когда мы стоим, то позвоночник поддерживается всем скелетом, мышцами верхних и нижних конечностей, мышцы тоже находятся в тонусе!

Когда мы сидим, мышцы позвоночника расслабляются и позвонки давят на межпозвонковые диски.

Раньше гимназисты учились стоя. И сейчас во многих офисах, выставочных залах есть высокие столы без стульев.

"Человек создан, чтобы не сидеть, а постоянно быть в движении! Эволюционно мы выбегали утром из пещеры и день были в движении! Последние 20 лет у нас появились телефоны, и мы теперь можем даже в магазин не ходить!" - возмущается Евгений Скрипник.

Сидение на стуле совершенно неестественно для человека

"Вы видели зверей сидящих на стуле? Мы знаем, что на Востоке люди сидят на полу со скрещенными ногами (тем самым мышцы спины находятся в тонусе) или в кафе столы без стульев. Помните рисунки, когда древние Римляне вообще ели, пили, общались, встречали гостей лежа!" - пишет медик.

Он рекомендует укреплять мышцы спины, заниматься спортом, быть активными. Если работа сидячая, делать перерыв каждые 15 минут.