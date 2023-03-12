Невролог назвал позу, "убивающую" колени и позвоночник. В ней мы проводим много времени

Когда мы представляем неудобную позу, в которой трудно долго находиться, часто представляем стояние, но это не так. На самом деле самой плохой и неестественной позой для человека является сидение на стуле. А теперь вспомните, сколько времени вы проводите так?
Об этом в Instagram рассказал врач-невролог Евгений Скрипник.
По словам невролога, ни анатомически, ни генетически человеческий организм не приспособлен для сидения на стуле.
"Сам стул был изобретен не так и давно. И самая неестественная поза - это сиденье на стуле!" - уверяет медик.
Когда мы стоим, то позвоночник поддерживается всем скелетом, мышцами верхних и нижних конечностей, мышцы тоже находятся в тонусе!
Когда мы сидим, мышцы позвоночника расслабляются и позвонки давят на межпозвонковые диски.
Раньше гимназисты учились стоя. И сейчас во многих офисах, выставочных залах есть высокие столы без стульев.
"Человек создан, чтобы не сидеть, а постоянно быть в движении! Эволюционно мы выбегали утром из пещеры и день были в движении! Последние 20 лет у нас появились телефоны, и мы теперь можем даже в магазин не ходить!" - возмущается Евгений Скрипник.
"Вы видели зверей сидящих на стуле? Мы знаем, что на Востоке люди сидят на полу со скрещенными ногами (тем самым мышцы спины находятся в тонусе) или в кафе столы без стульев. Помните рисунки, когда древние Римляне вообще ели, пили, общались, встречали гостей лежа!" - пишет медик.
Он рекомендует укреплять мышцы спины, заниматься спортом, быть активными. Если работа сидячая, делать перерыв каждые 15 минут.
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