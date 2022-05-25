"Невозможно забыть пережитый ужас": Лобода придумала, как еще помочь украинцам во время войны

"Каждый день в своих социальных сетях я получаю от вас большое количество писем, письма - боли, письма - притеснения, письма - историй... За последние три месяца полномасштабного вторжения России в Украину, жизнь каждого изменилась до неузнаваемости. Получая ваши письма, я читаю их всегда со слезами на глазах", - написала Лобода.

Артистка говорит, что ей, как и многим, "невозможно привыкнуть к новым реалиям, невозможно забыть пережитый ужас, сложно справиться с новыми условиями жизни, с неуверенностью в завтрашнем дне, а порой и с отчаянием".

Светлана Лобода (фото: t.me/lobodaofficial)

"Я знаю эти чувства, потому что сама переживаю эти чувства. Я думала, как я могу еще больше помочь каждому, помочь не просто ответом на письма, не просто поддержать словом, а помочь максимально большему количеству людей. Общаться и помогать на широком уровне, привлечь профессионалов, с которыми работаю сама", - обратилась к своим поклонникам певица.

Поэтому LOBODA решила еще активнее вести волонтерскую деятельность, о которой отныне можно будет узнать в специально созданном телеграм-канале LOBODA Help Centеr.

Поэтому если вам или вашим родным ("каждому, кому сегодня тяжело, страшно просыпаться и засыпать") нужна любая профессиональная психологическая поддержка, вы можете подписаться на телеграм-бот центра @lo_help_bot.

Там вам будет предложено пройти систему первичного опроса, по результатам которого вас соединят с подобранным конкретно под вас специалистом-психологом для дальнейшего общения и назначение личных онлайн встреч и консультаций.

Светлана Лобода запустила LOBODA Help Centеr (фото: t.me/Loboda_Help_Center)

Напомним, что ранее LOBODA эмоционально поддержала победителей Евровидения 2022 - Kalush Orchestra.

"Нам была нужна эта победа! Ребята из Kalush Orchestra обратили внимание мира на большую проблему, на нашу боль - Мариуполь и "Азовсталь". А это значит, что каждый из нас способен внести свой вклад в победу, которую мы все так ждем! Ежедневно вести деятельность, направленную на максимальное информирование, и главное - помогать всем, чем может каждый из нас!" - сказала певица.