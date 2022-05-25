"Неможливо забути пережитий жах": Лобода придумала, як ще допомогти українцям під час війни

"Щодня, у своїх соціальних мережах, я отримую від вас велику кількість листів, листи - болі, листи - турбування, листи - історій... За останні три місяця повномасштабного вторгнення Росії в Україну, життя кожного змінилося до невпізнаваності. Отримуючи ваші листи, я читаю їх завжди зі сльозами на очах", - написала Лобода.

Артистка каже, що їй, як і багатьом людям, "неможливо звикнути до нових реалій, неможливо забути пережитий жах, складно впоратися з новими умовами життя, з невпевненістю в завтрашньому дні, а часом і з розпачем".

Світлана Лобода (фото: t.me/lobodaofficial)

"Я знаю ці почуття, бо сама переживаю ці почуття. Я думала, як я можу ще більше допомогти кожному, допомогти не просто відповіддю на листи, не просто підтримати словом, а допомогти максимально більшій кількості людей. Спілкуватися та допомагати на широкому рівні, залучити професіоналів, з якими працюю сама", - звернулася до своїх шанувальників співачка.

Тому LOBODA вирішила ще активніше вести волонтерську діяльність, про яку відтепер можна буде дізнатися у спеціально створеному телеграм-каналі LOBODA Help Centеr.

Тому якщо вам або вашим рідним ("кожному, кому сьогодні важко, страшно прокидатися та засинати") потрібна будь-яка професійна психологічна підтримка, ви можете підписатися на телеграм-бот центру @lo_help_bot.

Там вам буде запропоновано пройти систему первинного опитування, за результатами якого, вас з'єднають з підібраним конкретно під вас спеціалістом-психологом для подальшого спілкування та призначення особистих онлайн зустрічей та консультацій.

Світлана Лобода запустила LOBODA Help Centеr (фото: t.me/Loboda_Help_Center)

Нагадаємо, що раніше LOBODA емоційно підтримала переможців Євробачення 2022 - Kalush Orchestra.

"Нам була потрібна ця перемога! Хлопці з Kalush Orchestra звернули увагу світу на велику проблему, на наш біль - Маріуполь та "Азовсталь". А це означає, що кожен з нас здатний зробити свій внесок у перемогу, яку ми всі так чекаємо! Щодня вести діяльність, спрямовану на максимальне інформування, та головне - допомагати всім, чим може кожен із нас!" - сказала співачка.