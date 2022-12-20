Невідома українська співачка переспівала "Щедрик", чим осквернила культурну святиню (відео)

Однак нова версія традиційної композиції абсолютно не сподобалася слухачам і музичним критикам. Усе через те, що в ній використано нецензурну лексику та згадку Путіна.

Як переспівали композицію

Відео з новим виконанням "Щедрика" з'явилося пару днів назад на YouTube-каналі "ListenPlay&Enjoy". Під відео немає жодних вказівок на автора чи виконавця переробки.

Та навіть попри анонімність автора користувачі вимагають видалити жахливу переспівку. Річ у тім, що замість звичних нам слів, у невдалому "Щедрику" звучать такі рядки:

"Путін - ху*ло

Р*шка - гі*но"

Реакція слухачів

У коментарях під відео не знайшлося жодної людини, яка б висловилася про пісню позитивну. Натомість всі зазначають, що це спаплюження української культурної спадщини та ганьба.

Одними несхвальними коментарями не обійшлося, адже тепер слухачі пишуть на трек скарги та вимагають видалення відео із публічного простору.

Відомий український музикант Анатолій Матвійчук написав, що "осквернення українських святинь продовжується". Висловилася й письменниця Лариса Ніцой.

"Наш "Щедрик" - наша сакральна пісня. Не поширюйте, будь ласка, її перекручений варіант зі словами про рашку і пуйла. Може виконавиця просто не подумала, а ви не поширюйте. І не слухайте. Не можна святе змішувати з лайном. Хоч щось та повинно лишитися в нас чистим, не запацяним", - сказала вона.