Невероятная история собаки из Ирпеня, фото которой облетело весь мир

Огромного ризеншнауцера нашли в закрытой квартире 29 марта бойцы 72 бригады. Дом собаки был побит от обстрелов. На столе лежали документы, в которых была указана порода пса, возраст и имя – Бавария. Фото этой собаки, которая лапами обнимает военного, сделали иностранные журналисты, а также украинский фотокор Глеба Гаранич.

Снимок быстро разлетелся по социальным сетям, потом появился в Twitter и добрался до иностранных газет и даже США.

А пса тем временем забрали в волонтерский штаб, где она переночевала. А потом волонтер Оля Веретельник забрала ее к себе домой. А через три дня ей позвонила хозяйка Баварии Татьяна. Она увидела фотографию в социальных сетях и сейчас она вместе семьей в Ровенской области. Семья у Татьяны большая – четверо детей.

Оказалось, что собаку на самом деле зовут Зара. Эвакуировать ее просто не успели, так как всемером выезжали из-под обстрелов в одной машине из Ирпеня. Зара в машину просто не поместилась.

Фото: facebook.com/gleb.garanich

Однако семья попросила позаботиться о Заре соседского охранника. Но его избили твари, которые хотели забраться в квартиру. Он выжил, но сейчас находится в больнице. Поэтому Зара осталась без присмотра в закрытой квартире.

Фото: facebook.com/serhiyprytula

"Она сама, закрытая в квартире, провела несколько недель. Ела то, что смогла найти. Хорошо, что за пару дней до войны купили 6 кг корма и он стоял в открытом месте", - добавил Притула.

Волонтер Оля передала Баварию тем волонтерам, которые привезли в Киев гуманитарку и возвращались в Ровно. Собака поехала к своей семье и вечером прислали фото воссоединения.

Хозяева Зары передали благодарность волонтерам за то, что позаботились о ней и смогли ее передать семье.

Фото: facebook.com/serhiyprytula