Современная‌ ‌Иордания:‌ ‌жизнь‌ ‌в‌ ‌пустыне,‌ ‌квартиры‌ ‌без‌ мебели‌ ‌и‌ ‌дорогие‌ ‌жены‌

За последний год количество стран, в которые могут отправиться украинцы, существенно сократилось. Помимо популярных Турции и Египта есть несколько недооцененных вниманием направлений арабского мира, которые стоит рассмотреть. Про Занзибар и ОАЭ многие наверняка уже слышали, туда зимой отправилось немало наших земляков. Куда меньше самолетов летает в Иорданию, но страна ярких контрастов достойна того, чтобы туда заглянуть. Святая земля, в первую очередь, известна своими древними памятниками, природными заповедниками и морскими курортами. Дома из белого камня, оливковые рощи, чарующие пустыни и берег Мертвого моря не оставит равнодушным.

Город в скале

Одно из самых популярных мест Иордании – это Петра. Старинный город, которому нет равных. Храмы, залы, усыпальницы, огромный амфитеатр, и все это высечено в горах. Благодаря цвету скал место прозвали "розовым городом". Мне, как строителю, особенно интересно было узнать технологию мощения плитки, которую выложили полторы тысячи лет (!) назад. Держится она надежнее, чем новые покрытие в украинских городах.

Путешествие в Иорданию

Самое известная достопримечательность Петры - сокровищница Эль-Хазне. Высеченный в розовых скалах фасад высотой 40 метров и 25 в ширину впечатляет, правда выглядит он неприлично свежим и намного светлее всех соседних стен. Я не настаиваю, но попахивает не реставрацией, а новоделом. И это неудивительно: туризм - важная часть экономики Иордании, поэтому приукрасить памятники - дело выгодное. Остальные объекты в городе выглядят постарше, но не столь красиво.

Путешествие в Иорданию

Жить в пустыне

По соседству с Петрой находится пустыня Вади-Рам, где снимали фильм "Марсианин" с Мэттом Деймоном. Живут там, правда, не марсиане, а настоящие бедуины. К одному из них мы зашли в гости. Пастух живет с семьей прямо посреди пустыни. В палатке уложен нехитрый ковролин, сверху находятся матрасы – вот и все условия. Насир говорит, что так жил его отец, поэтому к условиям не привыкать. "Мы кочевники, обитатели пустынь. Другой жизни не хотим", - объяснил свой выбор пастух.

Современная Иордания

В городах живут совсем иначе. В стандартной квартире расположены две спальни и две гостиные – по одной для хозяев и гостей. Если дом частный, то туалет и душ - обычно во дворе. И по возможности небольшой сад, всё это за высоким забором. Цены на аренду жилья для многих считаются запредельными, это при том, что квартира будет практически пустой – всю мебель нужно привезти с собой. Поэтому большинство молодых иорданцев выбирают жить в пригороде, утром приезжая в центр на работу, а вечером простаивая в пробках на обратном пути.

Кстати на стоимость коммунальных услуг в Иордании также жалуются. Но если у нас самое дорогое – отопление, то в солнечной стране расходы на электричество добавляет работа кондиционеров. Особо экономные пользуются вентиляторами.

$3000 за метр

На фоне палаток в пустыне настоящей роскошью выглядят квадратные метры в столичных новостроях. В Аммане уже второй десяток лет строят город будущего. Нью-Абдали - центральный район, который раскинется на 2 миллиона квадратных метров. Пока реализована лишь его часть, и эти современные небоскребы уже создают контраст традиционным квадратным домикам песочного цвета. Вот так соединяется прошлое с будущим!

Современная Иордания

Как девелоперу, мне интересно было узнать о продаже жилья в таких домах. Отдел продаж 28-этажной башни – стандартный офис, ожидал большего. "Богатства" добавляет позолота, она повсюду в интерьерах. И цены не назовешь скромными. Стоимость 50-метровой студии стартует от $150 тысяч. При этом, когда менеджер решили показать апартаменты, то его коллеге пришлось сбрасывать ключи с 4-го этажа. К сожалению, даже с такими ценами, уровень клиентоориентированности и сервиса похож на наш…

Кстати раньше в Иордании действовал закон, согласно которому здания в центре города, не могут быть схожими. Город растил новых архитекторов, которые остаются востребованными во всем мире. Например, здание мэрии, спроектированное Джафаром Туканом в 97-м, оказалось среди номинантов престижной премии Ага Хан в области архитектуры.

Современная Иордания

Многоженство с откупными

Карантин в Иордании довольно суровый. Местные носят маски, и следят друг за другом. Практически все рестораны закрыты, а по пятницам даже останавливается транспорт. Однако мой новый знакомый из коучсерфинга нашел место, где удалось вкусное пообедать, а заодно узнать много нового про жизнь иорданцев.

Как и в других мусульманских странах, в Иордании почти не употребляют алкоголь. При этом 99% мужчин курят, и как минимум пачку сигарет в день. Шансы на то, что у вас украдут кошелек или угонят машину, ничтожно малы. Роль играет тот факт, что все со всеми знакомы, и если мошенника нашли, то дурная слава преследует всю семью. Родственники заинтересованы в порядочности друг друга. Наследникам положено рассчитаться с долгами умершего родственника, даже если полученное наследство не покрывает эти затраты.

Современная Иордания

Практически везде можно заметить, что работают мужчины. Женщины ведут хозяйство дома. Многоженство в Иордании хоть и разрешено, но имеет свои нюансы. Мужчины, об этом надо знать! Жениться можно только, если у вас есть стабильная работа. За невесту нужно заплатить выкуп – минимум $5000. А если решите развестись – сумма "откупных" стартует от 7500$. Умножьте это на количество потенциальных жен, и поймете, что такой брак – дело невыгодное…

Мусульмане могут иметь до четырех жен, но женщина имеет право внести условия в брачный договор, и запретить мужчине делить ложе с второй и третьей супругой. При этом семья считается успешной, если в ней много детей, поэтому в некоторых парах женщины рожают по 5-7 малышей.

Путешествие в Иорданию

Арабский мир интересен для украинца: другие устои, стиль жизни, архитектура. Чтобы расширить свои горизонты и окунуться в новые впечатления, советую однажды взять билет в Иорданию!