Сучасна Йорданія: життя в пустелі, квартири без меблів і дорогі дружини

За останній рік кількість країн, в які можуть відправитися українці, істотно скоротилася. Крім популярних Туреччини та Єгипту є кілька недооцінених увагою напрямків арабського світу, які варто розглянути. Про Занзібар і ОАЕ багато хто напевно вже чули, туди взимку вирушило чимало наших земляків. Куди менше літаків літає в Йорданію, але країна яскравих контрастів гідна того, щоб туди заглянути. Свята земля, в першу чергу, відома своїми стародавніми пам'ятками, природними заповідниками та морськими курортами. Будинки з білого каменю, оливкові гаї, чарівні пустелі й берег Мертвого моря не залишить байдужим.

Відомий інвестор і мандрівник Дмитро Паращишен ділиться з читачами Styler цікавими фактами, які йому вдалося виявити під час березневої поїздки.

Місто в скелі

Одне з найпопулярніших місць Йорданії – це Петра. Старовинне місто, якому немає рівних. Храми, зали, усипальниці, величезний амфітеатр, і все це висічено в горах. Завдяки кольору скель місце прозвали "рожевим містом". Мені, як будівельнику, особливо цікаво було дізнатися технологію мощення плитки, яку виклали півтори тисячі років (!) тому. Тримається вона надійніше, ніж нові покриття в українських містах.

Подорож до Йорданії

Найвідоміша пам'ятка Петри - скарбниця Ель-Хазне. Висічений у рожевих скелях фасад заввишки 40 метрів і завширшки 25 вражає, правда виглядає він непристойно свіжим і набагато світліше всіх сусідніх стін. Я не наполягаю, але пахне не реставрацією, а новобудом. І це не дивно: туризм - важлива частина економіки Йорданії, тому прикрасити пам'ятники - справа вигідна. Інші об'єкти в місті виглядають старше, але не настільки красиво.

Подорож до Йорданії

Жити в пустелі

По сусідству з Петрою знаходиться пустеля Ваді-Рам, де знімали фільм "Марсіанин" з Меттом Деймоном. Живуть там, правда, не марсіани, а справжні бедуїни. До одного з них ми зайшли в гості. Пастух живе з родиною прямо посеред пустелі. У наметі покладений нехитрий ковролін, зверху знаходяться матраци – ось і всі умови. Насир каже, що так жив його батько, тому до умов не звикати. "Ми кочівники, мешканці пустель. Іншого життя не хочемо", - пояснив свій вибір пастух.

Сучасна Йорданія

У містах живуть зовсім інакше. У стандартній квартирі розташовані дві спальні та дві вітальні – по одній для господарів і гостей. Якщо будинок приватний, то туалет і душ - зазвичай у дворі. І по можливості невеликий сад, все це за високим парканом. Ціни на оренду житла для багатьох вважаються нереальними, це при тому, що квартира буде практично порожньою – всі меблі потрібно привезти з собою. Тому більшість молодих йорданців вибирають жити в передмісті, вранці приїжджаючи в центр на роботу, а ввечері простоюючи в пробках на зворотному шляху.

До речі на вартість комунальних послуг в Йорданії також скаржаться. Але якщо у нас найдорожче – опалення, то в сонячній країні витрати на електрику додає робота кондиціонерів. Особливо економні користуються вентиляторами.

$3000 за метр

На тлі наметів у пустелі справжньою розкішшю виглядають квадратні метри у столичних новобудовах. В Аммані вже другий десяток років будують місто майбутнього. Нью-Абдали - центральний район, який розкинеться на 2 мільйони квадратних метрів. Поки реалізована лише його частина, і ці сучасні хмарочоси вже створюють контраст традиційним квадратним будиночкам пісочного кольору. Ось так з'єднується минуле з майбутнім!

Сучасна Йорданія

Як девелоперу, мені цікаво було дізнатися про продаж житла в таких будинках. Відділ продажу 28-поверхової вежі – стандартний офіс, очікував більшого. "Багатства" додає позолота, вона всюди в інтер'єрах. І ціни не назвеш скромними. Вартість 50-метрової студії стартує від $150 тисяч. При цьому, коли менеджер вирішив показати апартаменти, то його колезі довелося скидати ключі з 4-го поверху. На жаль, навіть з такими цінами, рівень клієнтоорієнтованості та сервісу схожий на наш...

До речі раніше в Йорданії діяв закон, згідно з яким будівлі в центрі міста, не можуть бути схожими. Місто ростило нових архітекторів, які залишаються затребуваними в усім світі. Наприклад, будівля мерії, спроєктована Джафаром Туканом в 97-му, виявилася серед номінантів престижної премії Ага Хан в області архітектури.

Сучасна Йорданія

Багатоженство з відкупними

Карантин в Йорданії досить суворий. Місцеві носять маски, і стежать один за одним. Практично всі ресторани закриті, а п'ятницями навіть зупиняється транспорт. Однак мій новий знайомий з коучсерфінгу знайшов місце, де вдалося смачно пообідати, а заодно дізнатися багато нового про життя йорданців.

Як і в інших мусульманських країнах, в Йорданії майже не вживають алкоголь. При цьому 99% чоловіків курять, і як мінімум пачку сигарет в день. Шанси на те, що у вас вкрадуть гаманець або машину, мізерно малі. Роль грає той факт, що всі з усіма знайомі, і якщо шахрая знайшли, то погана слава переслідує всю сім'ю. Родичі зацікавлені в порядності один одного. Спадкоємцям належить розрахуватися з боргами померлого родича, навіть якщо отриманий спадок не покриває ці витрати.

Сучасна Йорданія

Практично скрізь можна помітити, що працюють чоловіки. Жінки ведуть господарство вдома. Багатоженство в Йорданії хоч і дозволено, але має свої нюанси. Чоловіки, про це треба знати! Одружитися можна тільки, якщо у вас є стабільна робота. За наречену потрібно заплатити викуп – мінімум $5000. А якщо вирішите розлучитися – сума "відкупних" стартує від 7500$. Помножте це на кількість потенційних дружин, і зрозумієте, що такий шлюб – справа невигідна...

Мусульмани можуть мати до чотирьох дружин, але жінка має право внести умови в шлюбний договір, і заборонити чоловікові ділити ложе з другою і третьою дружиною. При цьому сім'я вважається успішною, якщо в ній багато дітей, тому в деяких парах жінки народжують по 5-7 малят.

Подорож до Йорданії

Арабський світ цікавий для українця: інші правила, стиль життя, архітектура. Щоб розширити свої горизонти та зануритися в нові враження, раджу якось взяти квиток в Йорданію!